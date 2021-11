Mourinho e il regalo a Afena-Gyan: "Ecco cosa gli avevo promesso..."

"Gli avevo promesso delle scarpe che gli piacciono tanto e costano circa 800 euro. Lui è venuto lì per ricordarmelo. Domani mattina vado a comprarle" . È il particolare aneddoto raccontato, da José Mourinho, ai microfoni di Dazn, sul giovanissimo Felix Afena-Gyan, il grande protagonista della vittoria della Roma sul campo del Genoa.

La notte di Genoa-Roma è stata la notte di un protagonista inatteso Felix Afena-Gyan, classe 2003 che è entrato al 74esimo della sfida di Marassi e l'ha decisa con una fantastica doppietta. Una vittoria fondamentale per i giallorossi che ritrovano i tre punti dopo una lunga crisi di risultati e si piazzano al quinto posto in classifica, davanti a Juventus e Lazio. Dopo la partita Mourinho si gode l'asso che ha tirato fuori dalla panchina: "Nel secondo tempo il Genoa si è abbassato di più, c'erano pochi spazio e ho pensato che Felix avesse un profilo diverso e potesse mettere in difficoltà gli avversari, come contro Cagliari e Milan".

Il tecnico giallorosso racconta come si è accorto del 18enne ghanese: "L'ho visto giocare con la Primavera, che si allena accanto a noi, e quello che più mi ha impressionato è stata la sua freddezza davanti alla porta. Forse tecnicamente non è un fenomeno, ma è davvero molto bravo a fare gol. E poi mi hanno colpito la sua fisicità e la sua umiltà. Spesso in queste nuove generazioni trovi ragazzi che pensano di sapere tutto. Lui è l'opposto" . E ancora: "Gli avevo promesso delle scarpe che gli piacciono tanto e costano circa 800 euro. Lui è venuto lì per ricordarmelo. Domani mattina vado a comprarle".

D'altronde il giovane Felix aveva già ben impressionato nelle due precedenti apparizioni contro Cagliari e Milan. Ieri gli sono bastati solo 16 minuti per polverizzare una serie di record. Infatti è diventato il primo giocatore nato dopo il 2003 ad aver trovato il gol in Serie A, il piú giovane giocatore ad aver segnato una marcatura multipla nei maggiori cinque campionati europei nel 2021/22 (18 anni, 10 mesi, 2 giorni) e il più giovane giocatore straniero nell'era dei tre punti a vittoria ad aver segnato una rete nella massima serie con la maglia della Roma. "

Dedico questi gol a tutti i miei compagni – ha detto raggiante a fine partita il calciatore - ma soprattutto a mia mamma che è ancora in Ghana e che amo. Ho realizzato questi due gol e adesso voglio pensare solo a migliorare giorno dopo giorno". Parole importanti anche per Mourinho: "È un grandissimo allenatore, tutti i giorni mi aiuta a migliorare e lo ringrazio". Tra i due è già nato l'amore.

