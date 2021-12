Mourinho furioso: la reazione (e il gelo) dopo Roma-Inter

L'Inter di Simone Inzaghi ha letteralmente annientato la Roma di José Mourinho sconfitta per 3-0 grazie ai gol di Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko e Denzel Dumfries. La prestazione dei nerazzurri è stata totale soprattutto nel primo tempo e non ha praticamente mai rischiato niente contro i giallorossi orfani di Karsdorp, Pellegrini e Abraham. Anche tra le fila dei nerazzurri però c'erano diverse defezioni con Stefan de Vrij e Matteo Darmian.

Mourinho furioso

Al termine del match il tecnico portoghese si è mostrato arrabbiato e amareggiato ai microfoni di Dazn e ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti. "L'Inter è più forte di noi in condizioni normale, in queste condizioni è molto più forte di noi. Oggi tra Covid, infortuni e squalificati era una formazione molto limitata. Il nostro potenziale offensivo era praticamente nullo, abbiamo avuto tre occasioni e non abbiamo segnato. Quando giochi con un'organizzazione difensiva nuova non puoi prendere gol come il primo e il terzo. Bene l'arbitro, siamo la squadra più indisciplinata della Serie A e mancava solo il giallo a Cristante". La società giallorossa ha inoltre comunicato come nessun giocatore si presenterà per rispondere alle domande dei giornalisti.

Inzaghi gongola

Simone Inzaghi ha commentato così il successo maturato all'Olimpico: "E' una vittoria che dà autostima. Ho la fortuna di allenare giocatori importanti. Ho fatto queste partite in emergenza ma nessuno se n'è accorto. Anche la Roma aveva tante assenze. Vediamo come sta Correa, avevo Lautaro che non stava benissimo, è un giocatore importante per noi e non mi andava di perderlo. Vediamo se recupera per martedì".

L'ex tecnico della Lazio ha poi continuato: "Non so se è stata la più bella, altre volte abbiamo giocato bene. Stasera affrontavamo una squadra che aveva perso in casa solo il derby. Vincere così ci dà autostima, abbiamo tante partite davanti ma questo è un bellissimo segnale. Penso che i tifosi siano contenti".