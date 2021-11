Mourinho vede Staffelli e fugge via

José Mourinho non si aspettava tali difficoltà alla Roma, o forse sì. Dopo un discreto avvio di stagione, i giallorossi sono un po' naufragati e il pesantissimo 6-1 rimediato in Norvegia contro il modesto Bodo Glimt si è fatto di certo sentire dalle parti di Trigoria e non solo. Lo Special è parso nervoso e in difficoltà e anche i recenti risultati in campionato non hanno aiutato dato che i giallorossi hanno già perso cinque partite in campionato: Verona, Lazio, Juventus Milan e Venezia le squadre con cui è caduta la squadra di Mourinho che naviga già a meno 13 dalla vetta della classifica.

Attapirato

Striscia la notizia ha subito colto nel segno notando le difficoltà di Mourinho con Valerio Staffelli che si è recato dallo Special One per consegnarli il Tapiro d'Oro. Raggiunto nella capitale da Valerio Staffelli, però, l'allenatore della Roma ha scelto di non parlare ed è sceso dall'automobile senza ritirare l'ambito premio. Stessa scena di 12 anni fa quando allenava l'Inter e decise di non ritirare il premio.

La squadra è in palese difficoltà di gioco, di identità e di rosa con l'uomo venuto da Setubal che ha già richiesto numerosi rinforzi per il mercato di gennaio con almeno tre giocatori da portare alla sua corte. In difesa la squadra balbetta e così anche in attacco dove l'investimento Tammy Abraham dopo essere partito alla grande si è un po' spento alla distanza anche se sulla trequarti Mkhitaryan non sta di certo giocando sui suoi standard abituali e così altri componenti della rosa giallorossa. Tempo per recuperare ce n'è ma per ora Mourinho deve incassare i duri colpi della critica anche se il portoghese ha sempre dimostrato di sapere uscire alla grande dalle difficoltà: ce la farà anche questa volta in un ambiente delicato come quello di Roma?