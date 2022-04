Mourinho scarica Zaniolo: "Altra domanda". La Juventus alla finestra

Il rapporto tra José Mourinho e Nicolò Zaniolo è arrivato ai minimi termini? Il tenico portoghese arrivato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 sul campo della Sampdoria ha abbozzato un sorriso e ha esclamato: "Zaniolo, seconda domanda", mostrando un foglietto su cui si era appuntato che i giornalisti gli avrebbero chiesto sicuramente dell'ex canterano dell'Inter. "Nicolò è tornato dalla Nazionale giovedì con un problema ai flessori e non si è allenato: lui dice che non è disponibile e non c'è storia. Se volete sapere altro chiamate il suo entourage, sperando che vi dicano la verità", la frase al vetriolo di Mourinho con il tecnico che allude ad un'ipotetica "scusa" del giocatore.

Addio a fine anno?

Dall'idillio all'amore, fino ad arrivaer alla rottura. Nelle ultime due settimane il rapporto tra José e Nicolò Zaniolo pare essersi incrinato e tutto parte dal derby, non giocato da titolare dal classe '99. Il ragazzo non giocherà nemmeno un minuto di quello strepitoso derby vinto per 3-0 contro la Lazio e quello potrebbe essere stato il punto di rottura tra i due. Eppure lo Special One nel mese di dicembre aveva difeso così il ragazzo, a suo dire bersagliato dai direttori di gara: "Fossi in lui andrei via dall'Italia, qui non è tutelato dagli arbitri".

Il contratto di Zaniolo andrà in scadenza il 30 giugno del 2023 e per ora è tutto fermo per il rinnovo con la Juventus che resta alla finestra, come spettatrice molto interessata. La richiesta romanista è molto elavata: 70 milioni richiesti, una cifra impossibile da accontentare visto il rendimento, scarso, del giocatore e la scadenza vicina del suo accordo con il club dei Friedkin. Da pupillo a problema: è stata questa la parabola discendente del 22enne di Massa che è sempre più distante dalla Roma e dal suo mentore come Mourinho che fino a poche settimana fa era schierato totalmente dalla parte del suo giocatore.