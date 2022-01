I sogni di Berrettini sono finiti con la dura legge di Nadal

Matteo Berrettini non ce l'ha fatta a superare l'ultimo ostacolo sulla finale degli Australian Open. Ancora troppo forte Rafael Nadal che ha vinto per tre set a uno, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 in oltre due ore e mezza di gioco, la prima semifinale del torneo del Grande Slam. Il 25enne romano si è battuto con forza, ha giocato con grande qualità in alcuni frangenti della sfida, ma lo spagnolo l'ha vinta di testa dall'alto della sua grande classe e tenuta mentale che gli ha permesso di regalarsi la sesta finale in Australia a fronte però di una sola vittoria nel 2009 e di ben quattro sconfitte negli anni successivi.

Ora Nadal attende il vincente tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas per superare Roger Federer e Novak Djokovic come numero di trofei del grande Slam messi in bacheca. Per Berrettini resta il grande torneo, l'ennesimo, disputato su livelli altissimi e la consapevolezza di poter arrivare a vincere un trofeo del Grande Slam ma anche di stazionare stabilmente nei primi cinque tennisti del mondo. Anche il suo avversario Nadal gli ha reso omaggio con grandi complimenti sentiti e soprattutto meritati.

La cronaca della partita

Berrettini parte male nel primo set con Nadal che gli strappa il servizio al secondo gioco, con l'italiano che non riesce più a recuperare il parziale fino al 6-3 finale in favore del maiorchino. Il 25enne romano va un po' in crisi a livello mentale e anche nel secondo set parte male, anzi malissimo con il 35enne spagnolo che lo brekka nel primo e nel terzo gioco portandosi sul parziale di 4-0. L'ex numero uno al mondo tiene a bada i tentativi di Matteo di ottenere break e chiude anche il secondo set in suo favore per 6-2. Nel terzo set, però, Berrettini tira fuori la grinta, tiene botta fino al settimo gioco e nell'ottavo gioco ruba il servizio al suo avversario chiudendo poi la contesa in suo favore per 6-3. Nel quarto parziale l'italiano gioca un bel tennis fino al settimo gioco ma si fa togliere il servizio sul più bello nell'ottavo game della partita con Nadal che chiude poi agevolmente, senza farselo ripetere due volte, nel nono game.