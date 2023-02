Napoli, il +18 è all'altezza di grande Toro e primo CR7

E adesso, povero campionato? A 14 giornate dalla fine, persino a Napoli possono buttare via cornetti e ferri di cavallo e mettersi davanti alla calcolatrice per ipotizzare il giorno del trionfo anticipato. In tutta la storia della serie A, nemmeno riparametrando ad oggi l'epoca dei due punti a vittoria, c'è mai stata una squadra che viaggiava con un vantaggio così ampio alla 24ª giornata. Merito sicuramente della squadra di Spalletti che vola a velocità supersonica: nell'era dei 3 punti solo la prima Juve di Cristiano Ronaldo seppe fare meglio con 66 punti contro 65 a questo punto del campionato, mentre la stessa Juve di Conte, quella del record di 102 punti finali, alla 24ª ne aveva appena 63, segno che Spalletti potrebbe addirittura abbattere quel primato che sembra irripetibile. Ma demerito anche della concorrenza che con l'ultimo stop dell'Inter attesta le immediate inseguitrici (le milanesi ed eventualmente la Roma se vincesse oggi a Cremona) alla misera quota di 47 punti, un minimo per una seconda in classifica che non si verificava da 12 anni, ovvero dai 47 punti dell'Inter 2010-11, che però viaggiava a sole due lunghezze dal Milan capolista. Il vero dato eclatante, come dicevamo, è però il vantaggio del Napoli sulle seconde: 18 punti che nessuno aveva mai accumulato in 24 giornate. Il massimo finora a pari partite era il +14 dell'Inter di Mancini del 2006-07 nei confronti della Roma che poi aumenteranno fino a 22 a fine torneo. Oppure, con le vittorie a 3 punti, il teorico +14 del Milan sulla Fiorentina nel '56-57. La Juve di CR7 ('18-19) ne aveva 13 sul Napoli e arrivò fino a +20 per chiudere però a +11. Se ricalcolassimo con i tre punti tutti i campionati di serie A, il record di distacco sarebbe però quello del Grande Torino '47-48 che chiuse con 24 lunghezze sul Milan, ma nell'unico torneo a 21 squadre e con soli 94 punti (al cambio attuale) finali. Ma il Napoli ora potrebbe riscrivere anche questa storia.