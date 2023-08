Napoli, la beffa d'Arabia. Ma l'«oscar» va all'Inter con la stangata Lukaku

Milano È l'estate delle sorprese prima ancora che dei colpi. L'ultima è Gabri Veiga, 21 anni di promesse e al momento nulla più, già d'accordo col Napoli e come lui il suo club, finché in una notte s'infilano gli arabi del Al-Ahli (quelli di Kessie, Ibanez, Firmino e Mahrez), pagano al Celta Vigo più della clausola prevista (40 milioni in luogo di 36) e garantiscono al giocatore 5 volte lo stipendio che avrebbe avuto a Napoli (12,5 contro 2,5). «Imbarazzante», tuona il madridista Kroos sui social, ma la realtà resta l'ennesima operazione data per scontata e invece saltata in extremis.

La più clamorosa di tutte resta quella fra l'Inter e Lukaku, là dove la beffa al momento è doppia perché il club non ha il giocatore che voleva, ma anche il centravanti ora è senza squadra. Col ricco stipendio pagato dal Chelsea, che continua a correre sul conto corrente, ma il destino sportivo ancora da definire a una settimana dalla chiusura del mercato europeo (poi ci saranno i 7 giorni supplementari sauditi). Inzaghi avrà lo svincolato Sanchez a ore, e qui non ci saranno sorprese, poiché Correa va di fatto al posto del cileno a Marsiglia (2 milioni di prestito oneroso, più 10 di riscatto obbligatorio in caso di qualificazione Champions) e lo stipendio che era del Tucu (3,2 milioni) servirà a pagare Sanchez, liquidato un anno fa con una buonuscita di 4,5 milioni lordi perché considerato esubero (con Lukaku e Dzeko di fatto lo era) e richiamato adesso (con Thuram e Arnautovic evidentemente non lo è più, anche se ha 35 anni).

Max Allegri non ha perso le speranze di avere Lukaku, anche se ora pare puntare Morata: di certo Vlahovic non è la sua prima scelta. Col corteggiamento a Big Rom (e un accordo virtuale trovato su un triennale a 11 milioni netti) la Juventus è riuscita a complicare il mercato dell'Inter. Forse un modo per consolarsi in caso di mancato arrivo a Torino del centravanti belga, anche se fino a venerdì prossimo, tutto resta possibile. Chiesa, per dirne uno, potrebbe entrare nei radar del Liverpool per sostituire Salah, se davvero l'egiziano andasse in Arabia. Se la Juventus vende un pezzo grosso, prende Lukaku.

La Roma, l'ultima iscritta nella corsa a Big Rom, la sorpresa l'ha piazzata al contrario, chiudendo in poche ore per l'iraniano Azmoun del Leverkusen, non proprio una prima scelta, dopo i mille no ricevuti nella caccia all'attaccante. Resta che per sostituire l'infortunato Abraham è stato scelto un giocatore infortunato e disponibile solo da ottobre. Buon per Mourinho che nel frattempo s'è risvegliato il Gallo Belotti.

Non dovrebbe saltare Pavard, anche se l'estate dell'Inter è quella più ricca di colpi di scena: sono tutti d'accordo fin da lunedì, meno Tuchel, tecnico del Bayern, che preferirebbe conoscere il sostituto prima di dare il benestare. Inzaghi scalpita, Pavard anche, ma a questo punto sembra improbabile che arrivi l'ok in tempo utile per Cagliari (l'Inter gioca lunedì).