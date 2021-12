Napoli a pezzi e Barça caos. È la "partita" di Maradona

E dall'urna spuntò Maradona. Nei playoff di Europa league, la novità introdotta quest'anno, il sorteggio mette di fronte Napoli e Barcellona, ovvero le due anime europee di Dieguito, le due squadre che lo hanno avuto come numero 10. Non che sia una novità, visto che azzurri e blaugrana si sono affrontati di recente e a un livello più nobile, gli ottavi di Champions di due anni fa (con il passaggio del turno degli spagnoli), ma questa è la prima volta che si affrontano senza che il Pibe possa far parte della festa. E soprattutto per il Barça sarà la prima volta in uno stadio intitolato a Maradona.

Derby di Diego che però cade in un momento veramente nefasto per le due squadre, con la speranza che per febbraio possano entrambe risollevarsi. Da una parte un Napoli a pezzi, sconfitto persino in casa dall'Empoli, che soffre la mancanza di Osimhen, ma anche di Anguissa e Koulibaly e nelle ultime sei uscite di campionato ha vinto una sola volta, scivolando in pochi giorni dalla posizione di capolista occupata nelle prime 15 giornate a un pericoloso quarto posto. E dall'altra un Barcellona che in fatto di guai non è da meno, che ha esonerato Koeman per affidarsi a Xavi Hernandez, ma viaggia a -18 dal Real Madrid, è fuori dalla zona Champions ed è uscito nella prima fase dalla coppa regina per la prima volta dal 2003. Prima dell'era Messi che non potrà nemmeno presentarsi ad onorare Maradona nel suo stadio. E, come se non bastasse, sui catalani è piovuta anche la tegola di un ex tecnico della Cantera accusato di abusi sessuali. Insomma, per celebrare il derby di Maradona si potevano anche aspettare tempi migliori.