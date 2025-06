Il Napoli punta in alto con Lucca e ha fede con Chiesa

Il Napoli nella propria scacchiera di mercato è pronto ad aggiungere una torre come Lorenzo Lucca per infondere chili e centimetri al reparto offensivo. Il Fenicottero di Moncalieri, come è soprannominato il classe 2000, è infatti uno dei calciatori più alti della Serie A con i suoi 201 centimetri di altezza. Doti queste che possono tornare molto utili in alcune partite bloccate sul pareggio, nonché dare al tecnico Antonio Conte una soluzione tecnico-tattica in più. Proprio il condottiero salentino è tra gli sponsor dell'approdo della punta dell'Udinese in maglia azzurra. Pronti 25 milioni più 5 di bonus, anche se i Pozzo ne vogliono di più (circa 35 milioni). Lavori in corso per trovare in settimana un'intesa. La stessa già raggiunta col PSV Eindhoven per l'esterno offensivo Noa Lang, che sbarcherà alla corte dei Campioni d'Italia per 28 milioni più bonus. Per il funambolo olandese contratto fino al 2030 da 2,8 milioni annui. Un talento orange tira l'altro e il Napoli prepara l'affondo per il centrale del Bologna Sam Beukema. Accordo già raggiunto col difensore per un quinquennale da 3 milioni a stagione. Manca il via libera del club emiliano, che chiede 35 milioni per il proprio gioiello. Dieci in più di quelli offerti da De Laurentiis. Si tratta. Dai radar azzurri non esce come esterno d'attacco il nome di Federico Chiesa, che potrebbe lasciare il Liverpool in prestito con diritto di riscatto. Oltre al Napoli potrebbe farci un pensierino anche il Milan, in caso di contemporanea partenza degli esuberi Okafor e Chukwueze. Intanto il Diavolo in settimana farà sostenere le visite mediche a Samuele Ricci (preso dal Torino per 25 milioni) e dirà addio a Theo Hernandez, destinazione Al Hilal. Il francese guadagnerà 22 milioni a stagione alla corte di Simone Inzaghi, che ora sogna Osihmen per l'attacco. Restando in tema di punte, la Juve non molla la presa per Jonathan David per il quale manca l'intesa però sulle commissioni e il famigerato bonus in doppia cifra alla firma. Intanto Vlahovic ha detto no all'Al Ahli (gli offriva un triennale da 20 milioni annui) e al Fenerbahce (Mourinho si consolerà con Jhon Duran dell'Al Nassr).

Infine continua il pressing del'Al-Qadsiah per Moise Kean (Fiorentina): domani si attiva la clausola da 52 milioni.

I sauditi sono pronti a pagarla e sperano che il goleador della nazionale accetti il quadriennale da 15 milioni netti a stagione messo sul tavolo per farlo sbarcare in Arabia.