Nasce T-MD: la start-up per vivere da protagonista la passione in pista

Al via da oggi l'attività di T-MD, (Tailored-Motors'days)un nuovo progetto che si propone di dare l’opportunità di vivere da protagonista la passione per la pista. Un'esperienza su misura in condizioni eccezionali, con professionisti, telemetria e macchine superlative su autodromi mitici.

''Non può comprendere la passione chi non l'ha provata'' diceva Dante Alighieri in una sua celebre frase. Ad oggi sono in tantissimi a condividere la passione per lo sport automobilistico e a sognare di guidare una macchina da corsa. Proprio per questo il piccolo mondo dei track days sta crescendo sempre di più. Si conta che in Europa più di 150.000 persone, per la sola Italia più di 15.000, frequentino ogni anno gli autodromi per un'esperienza in pista. Per chi ha voglia di tuffarsi nell’universo racing c’è il noleggio di auto da corsa ma le proposte sono rarissime, spesso inadeguate, e lasciano un sapore amaro di scontentezza. Oggi con T-MD, l'obiettivo è quello di dare l’opportunità di vivere da protagonista questa passione. Nata dall’idea imprenditoriale del suo Presidente e Fondatore, Philippe Robert, la nuova società intende rivolgersi ai tanti appassionati che sognano di guidare una macchina da corsa: un'esperienza su misura in condizioni eccezionali, con professionisti, telemetria e macchine superlative su autodromi mitici.

4 offerte personalizzate

Per garantire la migliore esperienza, T-MD collabora con PMA Motorsport, scuderia esperta, fornendo supporto logistico e tecnico all'auto da corsa. Proprio partendo da questa consapevolezza e della pluriennale esperienza del proprio Team, T-MD punta ad una maggiore qualità nel servire i gentlemen drivers più esigenti. Per raggiungere questo obiettivo, propone offerte su misura, con un particolare focus su prestazioni, adattabilità e sicurezza. Qualunque siano il background e gli obiettivi degli aspiranti piloti, T-MD si impegna a organizzare un'esperienza in pista tailormade con auto da corsa. Per adattarsi meglio alle esigenze dei clienti, T-MD presenta quattro tipi di esperienze in pista: Track Days, Test Days, Race Days, Event Days, sempre con l'obiettivo di condividere momenti indimenticabili, in una vera atmosfera racing.

In occasione del suo esordio T-MD ha scelto le Ferrari 488 Challenge evo, per le riconosciute e apprezzate caratteristiche della vettura: performance, adattabilità, sicurezza, flessibilità ad ogni stile di guida. ''Dopo 35 anni alla guida di aziende multinazionali e decine di anni alla guida di auto sportive come pilota amatoriale – ha sottolineato il Fondatore di T-MD, Philippe Robert – ho deciso di condividere la mia esperienza pluriennale per permettere ai molti appassionati di motorsport di provare emozioni e sensazioni di guida esclusive e coinvolgenti, in totale sicurezza e seguiti da un Team esperto e professionale'' . ''Ho voluto scegliere la Ferrari 488 Challenge come nostra prima vettura da corsa per le sue massime prestazioni, ma allo stesso tempo per la grande adattabilità e sicurezza – ha proseguito Philippe Robert – Si potrà guidare durante track days su quattro autodromi internazionali (Imola, Misano, Monza, Mugello) oppure attraverso test days (Adria, Cremona, Misano) e event days aziendali''.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?