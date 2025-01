Nella "lista della spesa" di Motta il pezzo pregiato si chiama Zirkzee

Ascolta ora 00:00 00:00

Dentro o fuori. Si preannuncia Gennaio decisivo per la Vecchia Signora, in tutti i sensi. Sia sul mercato dove Thiago Motta aspetta tre rinforzi per ripartire nel migliore dei modi sia in campionato e Champions League, dove in questo primo mese dell'anno solare 2025 la Juve si gioca molto se non tutto. In programma infatti c'è il tour de force in campionato con il Derby della Mole ad aprire il ciclo terribile che vedrà i bianconeri affrontare nell'ordine Atalanta, Milan e Napoli. Tre big match ai quali bisogna aggiungere le sfide decisive in Europa contro Bruges e Benfica. Vietato sbagliare. Lo sa bene Motta che per questo invoca acquisti. La priorità riguarda la difesa, dove ci sono in ballo Hancko (Feyenoord), Silva (Benfica), Araujo (Barcellona) e Tomori (Milan). Il preferito resta lo slovacco, ma per strappare Hancko agli olandesi servono 25 milioni. Cifra che la Juve deve recuperare dalle cessioni. Il sacrificabile rimane sempre Fagioli, per il quale si attendono proposte dalla Premier League. Hancko ma non solo: l'addio di Danilo (lo aspetta il Napoli) rende necessario l'arrivo di un altro specialista nel reparto arretrato. Il tempo stringe, ma non è semplice chiudere in fretta operazioni in entrata con la formula del prestito. Serve pazienza. Tradotto: è possibile che sabato prossimo contro il Toro non ci siano volti nuovi. Servono innesti pure in attacco. Milik è ancora infortunato e i tempi di recupero si sono ulteriormente allungati: il polacco dovrebbe tornare a fine mese. Condizionale d'obbligo visto che i continui slittamenti relativi al suo rientro. Motta sogna Zirkzee (nella foto) (il Manchester United può farlo partire se arriverà a Old Trafford uno tra Gyokeres e Osimhen), ma accoglierebbe a braccia aperte pure Kolo Muani, che è in uscita dal PSG. In Francia parlano di uno scambio con Vlahovic: scenario al momento complicato, anche se il futuro del serbo è in discussione.

Il motivo è semplice: c'è grande distanza per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026. Se arrivasse una proposta, a Torino sarebbero ben disposti ad ascoltarla.

Occhio anche alla Premier per Vlahovic. In passato l'aveva cercato l'Arsenal. Da non escludere un ritorno di fiamma. Se non a gennaio, sicuramente in estate: le strade del numero 9 e della Juventus appaiono destinate a separarsi.