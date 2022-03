Niente 0-3 a tavolino. Ufficiale: c'è la data per Bologna-Inter

Bologna-Inter, finalmente, ha una data per il recupero: mercoledì 27 aprile. La sfida tra felsinei e nerazzurri si sarebbe dovuta disputare lo scorso 6 gennaio ma alla fine per decisione per Ausl bolognese non si disputò per i casi di Covid-19 che avevano colpito la squadra di Sinisa Mihajlovic. La partita, dunque, si giocherà con buona pace dell'Inter che sperava di vincerla a tavolino e che invece dovrà presentarsi in campo allo stadio Dall'Ara. Il club nerazzurro, come l'Atalanta, aveva presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni dopo che, sia il Giudice Sportivo della Lega Serie A sia la Corte Sportiva d'Appello della Figc, nei primi due gradi di giudizio, avevano stabilito che bisognava rigiocare.

Non solo Bologna-Inter dato che la Lega calcio ha comunicato le date di tutti i recuperi

Mercoledì 20 aprile 2022

Udinese-Salernitana



Mercoledì 27 aprile 2022

Fiorentina-Udinese

Salernitana-Venezia

Bologna-Inter



Mercoledì 11 maggio 2022

Atalanta-Torino (unica gara "sospesa" in quanto bisognerà vedere l'andamento in Europa League della Dea).

Via l'asterisco

Finalmente, dopo 111 giorni, dunque il prossimo 27 aprile si potrà togliere l'asterisco di fianco a tutte le squadre che hanno delle partite pendenti. Sia per la corsa salvezza sia per quella scudetto e Champions League che interessano rispettivamente Inter e Atalanta.

La squadra di Simone Inzaghi avrà un bel tour de force visto che il prossimo 3 aprile giocherà contro la Juventus, il 10 ospiterà il Verona, il 16 aprile giocherà in casa dello Spezia, il 19 aprile il ritorno di Coppa Italia contro il Milan, il 24 aprile contro la Roma dell'ex José Mourinho, al Meazza, il 27 dello stesso mese appunto contro il Bologna prima delle ultime 4 di campionato contro Udinese, 1 maggio, Empoli 8 maggio, Cagliari a domicilio il 15 maggio e Sampdoria in casa il 22 più l'eventuale finale della Coppa nazionale che si giocherà a Roma l'11 maggio.

Su Bologna-Inter si sono fatte tante discussioni ma la verità è che la vera penalizzata da questa situazione è proprio la squadra di Simone Inzaghi che avrebbe voluto giocare, come da calendario, lo scorso 6 gennaio e che invece si ritrova ora a doverla rigiocare in un momento delicatissimo della stagione in cui è vietato sbagliare.