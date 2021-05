Nizzolo, il piazzato non è una presa in Giro

Non so se tutte quelle strade strette, quelle curve nel finale e quelle rotonde potessero essere evitate, sicuramente se i corridori chiedono sicurezza mi sento in dovere di essere dalla loro parte: sono già così esposti ai pericoli che se possiamo evitargliene qualcuno non sarebbe male. Detto questo, bravissimo Caleb Ewan, un corridore pazzesco. Sembra non esserci mai, ma alle fine sbuca sempre da qualche parte. È un furetto, piccolo e veloce come pochi. Che dire dei nostri Nizzolo e Viviani? Bravi. Bravissimi. Hanno fatto quello che era nelle loro possibilità, e spero che non si fermino qui, che non si abbattano. Che abbiano la serenità e la determinazione di riprovarci, sempre e comunque. Sento che per Nizzolo, campione d’Italia e d’Europa in carica, è l’11° secondo posto al Giro d’Italia. È chiaro che ci sarebbe da imprecare al cielo, ma è meglio che trattenga la rabbia e la sprigioni sui pedali alla prima occasione utile. Non perdetevi d’animo ragazzi, la sconfitta brucia, questo lo sappiamo, ma la vittoria quando arriverà – e arriverà – sarà dolcissima.