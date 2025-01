"Noi, fratelli di freestyle con i consigli di Tomba..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Una nuova stella si accende verso Milano-Cortina. Flora Tabanelli ha solo 17 anni e non ha paura di volare nel cielo con gli sci ai piedi. La talentuosa bolognese continua a scrivere la storia del freestyle, disciplina in cui l'Italia non ha mai conquistato medaglie olimpiche. E grazie alla baby fenomeno, già nell'Esercito, può pensare di spezzare il tabù ai Giochi 2026.

Venerdì sera Flora ha trionfato nel Big Air di Kreischberg, in Austria, diventando l'italiana più giovane di sempre a vincere una gara individuale in Coppa del Mondo. Più precoce di Michela Moioli e Ninna Quario, mamma di Fede Brignone, anche loro 17enni. Ora è anche la leader della classifica di specialità. «Un'emozione indescrivibile. Aspettavo questo risultato e sono contenta di averlo ottenuto in una serata speciale. Inizio a sentire un po' di pressione, ma sono sulla giusta direzione», ha commentato la sorella d'arte. Sì, perché Flora non è sola e si lancia come il fratello Miro, di appena tre anni più grande, già sul podio in due occasioni, una delle quali nello stesso giorno della sorella. «È un momento fantastico, però non vogliamo fermarci. Ce la metteremo tutta!» dicono all'unisono i Tabanelli pensando ai Giochi in casa.

Flora e Miro, il freestyle con voi sta acquisendo notorietà in Italia. Che effetto fa?

Miro: «Ne sono lusingato. È nostro dovere promuovere questo nuovo magnifico sport».

Flora: «In Italia però non è ancora molto conosciuto. Il mio sogno è quello di ispirare le nuove generazioni».

Che cosa rende il vostro sport diverso dagli altri?

M: «Durante un salto o un trick possiamo esprimere noi stessi. È una sciata che viene dal profondo di ognuno di noi».

F: «Il fatto che si riesca a interpretare la pista a modo proprio. Quando sono nello snowpark mi sento libera».

E lo snowpark di Livigno, dove si terranno le gare olimpiche?

M: «È una pista che si adatta al nostro stile. C'è fiducia».

F: «Posto bellissimo dove gareggiare, là ho vinto l'oro ai Mondiali juniores. Spero in altre emozioni tra un anno».

Siete partiti da Sestola, sciatori di città come un certo Alberto Tomba

M: «Sì, siamo cresciuti negli impianti sciistici di Corno alle Scale, dove si allenava Tomba. All'inizio facevo anch'io sci alpino, ma poi è scattata la scintilla per i salti. Ci è sempre piaciuta l'acrobatica».

F: «Ho seguito mio fratello e siamo sempre stati così iperattivi. Poi ci siamo trasferiti allo ski college di Val di Fassa, in Trentino, per studiare e fare sport ad alto livello».

È vero che Tomba vi manda dei messaggi?

M: «Sì, ci scrive per farci i complimenti. Mi fa piacere sentirlo».

F: «Dopo le gare mi dà dei consigli e mi scrive: Vai avanti così. È molto bello avere il suo supporto».

Si avvicina l'Olimpiade. Qual è il vostro primo ricordo dei Giochi?

M: «L'oro di Evgeni Plushenko a Torino 2006 nel pattinaggio artistico. Ho guardato tante volte il video su Youtube».

F: «Ho già vissuto le Olimpiadi, anche se giovanili, in Corea del Sud. Un anno fa ero la portabandiera dell'Italia e sono riuscita a portare a casa due ori nel big air e nello slopestyle».

Oltre il freestyle, cosa c'è?

M: «A me piace viaggiare e sono rimasto affezionato alla California per via della mia passione per il surf».

F: «Frequento il liceo artistico e mi piace disegnare personaggi di fantasia o perché no, anche me stessa mentre scio».

M: «Confermo, ho visto dei grandi ritratti anche del sottoscritto...» (sorride).