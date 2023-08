Una notte per regalare a Pioli il 10° colpo

Avanti tutta. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono rimasti a trattare fino a tarda notte con la dirigenza del Porto per sbloccare quello che sarebbe il decimo e ultimo colpo di una faraonica campagna acquisti: il Milan, infatti, vuole chiudere a tutti i costi l'acquisto di Mehdi Taremi, che ha già detto sì ai rossoneri per un contratto triennale da 3 milioni netti a stagione più 1 di bonus. Il centravanti iraniano è un pallino di Stefano Pioli, che l'ha chiesto a gran voce per dare un'alternativa a Olivier Giroud, alzando la prolificità del reparto offensivo. Operazione in dirittura d'arrivo per 18 milioni (15 di base fissa più 3 di bonus abbastanza semplici da raggiungere), con il club lusitano che, dopo aver accettato verbalmente l'offerta nel tardo pomeriggio, all'ora di cena ha rilanciato alzando a 20 la cifra da mettere sul piatto per far volare a Milano l'attaccante classe 1992.

Lavori in corso e ottimismo comunque regnante, purché si chiuda oggi in modo da espletare tutte le formalità in giornata visto che il Milan domani sarà di scena in campionato a Roma. Intanto il Diavolo ha tolto dal mercato, nonostante le offerte di Fenerbahce e Lione, Rade Krunic, che rimarrà in rossonero. Per il mediano pronto il rinnovo del contratto fino al 2026 con adeguamento dell'ingaggio dagli attuali 1,6 a 2,2 milioni netti a stagione. In uscita dal Milan c'è sempre il giovane Colombo che è promesso sposo del Monza in prestito, se i rossoneri riusciranno ad accaparrarsi Taremi. Per Origi e Ballo-Tourè invece i dirigenti milanisti cercano disperatamente bisogno una soluzione last minute.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter vuole regalarsi un altro centrocampista per completare l'organico. Nel mirino c'è Ndombele del Tottenham (prestito con diritto di riscatto), con Maxime Lopez del Sassuolo come piano B. Ieri visite mediche e firme di rito sul contratto fino al 2028 (stipendio da 5 milioni netti a stagione) per Pavard, che i nerazzurri hanno prelevato dal Bayern Monaco per 33 milioni (bonus inclusi). Infine il Torino prende Duvan Zapata e Soppy più un conguaglio di 17 milioni nell'ambito dell'operazione che ha portato alla cessione di Buongiorno all'Atalanta (valutazione complessiva di 25 milioni).