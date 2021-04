Nove anni fa moriva Piermario Morosini. Il ricordo dell'Atalanta: "Sempre con noi"

Sono già passati nove anni dalla tragica scomparsa di Piermario Morosini, giocatore del Livorno, che durante il match contro il Pescara, allo stadio Adriatico, ebbe un malore che gli risultò fatale. L'ex calciatore delle giovanili dell'Atalanta si accasciò sul terreno di gioco al 31' del primo tempo a causa di un problema al cuore, una cardiomiopatia aritmogena, ma nonostante il soccorso immediato, con l’ambulanza arrivata in cinque minuti ma poi bloccata all’interno dello stadio con tanto di polemiche, la corsa in ospedale non riuscì a salvargli la vita.

Nove lunghi anni non hanno però cancellato la sua memoria con l'Atalanta, squadra nella quale è cresciuto, che gli ha dedicato un toccante saluto su Twitter: "Il tempo passa, ma il suo ricordo resterà sempre nei nostri cuori, più vivo che mai. Il 14 aprile 2012, a Pescara, veniva a mancare Piermario Morosini. Sono passati nove anni, ma sembra ieri...Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta lo ricordano con immutato affetto. Piermario sempre con noi".

Piermario sempre con noi

Sono già passati 9 anni, ma il suo ricordo resterà sempre nei nostri cuori, più vivo che mai.



Piermario #Morosini always with us

It's been 9 years, but his memory will remain forever in our hearts, more alive than ever. pic.twitter.com/Bhj6Z8y5WY