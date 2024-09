Il nuovo Sinigaglia per la prima del Como coi suoi tifosi

Ascolta ora 00:00 00:00

Di calcio si parla, quindi sempre meglio posizionare una paratia in più per tenere lontane anche le intenzioni e far sì che curva ospiti e settore Distinti abbiano tra loro una barriera in più. Unica mossa in difesa di uno stadio che gioca all'attacco, propositivo come il calcio di chi cerca di comandare il proprio destino. Lo stadio Sinigaglia con i suoi oltre 10.500 posti cerca di essere all'altezza dell'ambizione del suo club, il Como che dopo 21 anni torna oggi a giocarsi con il Bologna punti di Serie A davanti al proprio lago, al proprio pubblico e ai tifosi dell'ultima infornata di marketing. Anche per loro, la nuova hospitality dell'impianto al di là del Tempio Voltiano ha aggiunto vetrate e accresciuto il comfort del tifoso vip che cerca anche l'aspetto lounge. In curva, dove invece si mastica tifo crudo, si potrà guardare al nuovo tabellone luminoso sopra l'emiciclo destinato agli ospiti (passato da 500 a 700). Perché il vero intervento è quello che riguarda proprio il settore Distinti che dopo l'ok della Commissione vigilanza a inizio settembre ha certificato il passaggio dai vecchi 800 agli attuali 3666 posti, con doppio ingresso, niente più ringhiere, telecamere Var e raddoppio del punto ristoro sul lato est.

Così come a Como, anche a Bergamo si attende l'inaugurazione del

rinnovato Gewiss Stadium, dopo tre partite in trasferta: domani con la Fiorentina e poi giovedì contro l'Arsenal la chiusura del cerchio di un investimento da 100 milioni. Per far restare la Dea nel pantheon del calcio europeo.