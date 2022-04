La frase di Allegri che non convince: cosa ha detto Max

La Juventus ha perso per 1-0 il derby d'Italia contro l'Inter di Simone Inzaghi e a fine partita Massimiliano Allegri ha preferito non fare polemica e tenere un basso profilo: "Abbiamo fatto una bella partita, una bella prestazione, abbiamo creato tanto e tirato tanto in porta" . Il tecnico livornese della Juventus si è poi tolto qualche sassolino dalle scarpe: "Ora possiamo finalmente dire che la Juventus è definitivamente fuori dalla lotta scudetto. L'Inter è favorita per lo scudetto perché ha un calendario più facile di Milan e Napoli. Dopo la partita di stasera saranno i favoriti. Ci sono tutti i presupposti perché l'anno prossimo si parta per vincere il campionato. Ora mancano 7 partite, dobbiamo fare bene per il quarto posto con la Roma a 5 punti".

La verità è un'altra

La Juventus ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato contro l'Inter anche se nelle precedenti partite, tra campionato e Coppa Italia, ai bianconeri si era incastrato tutto perfettamente Ieri sera è mancato un pizzico di fortuna alla Vecchia Signora e questa sconfitta è costata definitivamente la speranza di poter rientrare in extremis nella lotta scudetto. Allegri si è sempre nascosto da inizio stagione sulla lotta al titolo, complice una prima parte di stagione da incubo dei bianconeri, ma la verità è un'altra: la Vecchia Signora ha gettato via alle ortiche la possibilità di giocarsi lo scudetto già quest'anno e le responsabilità sono maggiormente all'allenatore che è l'uomo in meno della settimana.

Allegri si è poi tolto un altro sassolino dalla scarpa ritornado sulla cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Villarreal: "Dovremo vederci con la società, dopo la partita non è il momento giusto di parlare di queste cose. Ieri sera ho rivisto la gara di Champions per vedere se i giudizi dati erano giusti e come al solito non era così", l'affondo di Max che è voluto tornare su quella brutta sconfitta interna, per 0-3, che ha estromesso i bianconeri agli ottavi di finale della Champions.