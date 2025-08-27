Abbonati
Ora tocca alla borghesia dei "distinti" essere più ultrà

Giocare senza tifo priva la squadra di casa di un indiscutibile vantaggio

Non è più la stessa cosa, ma il calcio è nato ben prima dei suoi ultrà e sopravviverà anche senza di loro. Il paradosso sono le centinaia di ragazzi che durante le partite restano a tifare fuori da San Siro, pur avendo il biglietto o l'abbonamento in tasca, regolarmente pagati, in solidarietà a quelle poche decine di persone cui è stato vietato l'ingresso allo stadio. Gli ultras non sono criminali, ma non possiamo scordarci che i criminali si erano impadroniti delle curve di San Siro, come le inchieste hanno ampiamente dimostrato. Da lì le restrizioni, al bando prima i tamburi e gli striscioni, da quest'anno direttamente le persone non gradite, anche se incensurate o non daspate (pare non più di 150 fra Inter e Milan). Con i club che accolgono i suggerimenti della Procura e magari ne approfittano anche per colpire chi li ha contestati (il Milan l'ha scritto direttamente a chi ha lasciato fuori). Giocare senza tifo priva la squadra di casa di un indiscutibile vantaggio, un po' come al tempo del covid, solo che nel 2020-21 il danno era uguale per tutti, stavolta Inter e Milan patiscono una penalizzazione pesante, che poi è proprio quella che vogliono infliggergli coloro che potrebbero entrare e non entrano e se entrano non cantano. Punire la società perché lascia fuori i capi popolo, finendo per punire la squadra di cui sono innamorati. E infatti andranno in trasferta e là tiferanno. Resta che a Milano entrano ogni volta 70mila persone e urlare e cantare non è vietato in nessun settore. Lunedì, la versione nerazzurra di San Siro ha dimostrato che è possibile farlo.

I cori li conoscono tutti e chi non li sa può sempre impararli, sul web ci sono un sacco di filmati che valgono a tutorial. Se gli ultras continueranno a stare fuori o a stare zitti, è tempo che lo spettatore da cento euro a biglietto sia un po' meno borghese e un po' più tifoso. Vale anche così.

