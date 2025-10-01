Italbasket a Banchi, il poeta del sacrificio

Dice un poeta giapponese che aspettando la neve vede nella sua tazza luci scintillanti. Speriamo che sia così anche per il sessantenne Luca Banchi, poeta del sacrificio, che da ieri è il 23° allenatore della nazionale di basket. Lo presenteranno venerdì 3 ottobre nella sala d'onore del Coni, poi esordirà il 27 novembre con Azzurra tenebra contro l'Islanda cercando una qualificazione per i mondiali di Doha nel 2027. A lui la patata bollente sfuggita dalle mani del Pozzecco giustamente ringraziato ed abbracciato dal presidente Petrucci.

In una carriera iniziata a 18 anni con le giovanili di Grosseto, la città dove è nato, ha visto il sole e la pioggia, ha visto il bene e il male del basket che lo ha portato in mille posti, da Livorno a Trieste, Trapani, vice nello splendore di Siena, scudettato nel 2013 in piazza del Campo anche se poi quel titolo come la coppa Italia glieli hanno tolti per colpe certo non sue e l'anno dopo, infatti, guidando la rivale si è rifatto con l'Armani lasciata con tristezza per un sabbatico e altre panchine. In questi viaggi ha riscoperto anche la luce oltre la neve in Lettonia lasciata alla fine dell'ultimo europeo. Allenare l'Italia è stato sempre fra i suoi sogni, nella famiglia azzurra c'era già stato come vice di Pianigiani nel 2010. Conosce questo mondo, anche lui sarà rimasto sbalordito sentendo dire dal presidente Petrucci che la serie A in partenza è il gioiello della Federazione per quanto potrà aiutare la nostra Nazionale. Con chi? I panchinari. Meglio forse cercare con gli esiliati.

Trova un basket impoverito che a livello di Nazionale non vince più una medaglia dal 2004 e i club, ancora pieni di giocatori di altre scuole, da troppo tempo non ci danno grandi soddisfazioni. Comunque buona fortuna anche se non molti dei suoi colleghi di serie A riusciranno o cercheranno davvero di aiutarlo.