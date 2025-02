Il Milan va oltre il rosso

Ascolta ora 00:00 00:00

Se il successo di Empoli può diventare un passaggio fondamentale (così parlò Ibrahimovic prima della sfida) nella rincorsa del Milan alla zona Champions lo capiremo durante i prossimi snodi. Di sicuro quella di ieri è stata una risposta autorevole del nuovo gruppo rimasto in condizioni di grande difficoltà (in 10 a inizio ripresa) dopo una prima frazione di discutibile utilità, sia per le scelte del tecnico portoghese (Jimenez e Musah ali), sia per il rendimento modesto del sistema di gioco disegnato (4-4-2). L'utilizzo invece dell'argenteria (Leao, Pulisic e Gimenez) a inizio della seconda frazione ha scavato il solco rispetto alla generosa corsa dell'Empoli. E appena i toscani sono rimasti in 10 pure loro, il Milan ha messo la quinta e passato davanti senza tante discussioni. Hanno colpito prima Leao e poi el bebote Gimenez.

Il primo, deciso, tentativo di cambiare pelle è stato deludente. Conceiçao vara il suo 4-4-2 che tiene conto anche della prossima Champions e per questo presenta ai lati del centrocampo Musah e Jimenez. Dei nuovi rinforzi c'è solo Joao Felix, in partenza musa dell'attaccante Abraham ma spesso costretto a retrocedere per ricucire il gioco e magari trovare qualche spazio in più. L'esperimento, a giudicare dalla prima frazione, non produce effetti concreti. Anzi il rischio più autentico è quello firmato dall'ex Lorenzo Colombo con quel sinistro che fa tremare il palo di Maignan. A far discutere è la condotta, pasticciona, dell'arbitro Pairetto: assolve Cacace per un intervento da rosso sulla tibia di Walker, il var (Serra) si intrattiene a lungo per un consulto senza richiamarlo alla revisione. Altri lamenti dalla panchina rossonera riguardano la striscia di falli dei toscani (specie su Joao Felix) rimasti impuniti mentre Felix e Tomori vengono ammoniti al volo.

A completare la serata disastrosa di Pairetto c'è l'episodio del secondo giallo (con espulsione) di Tomori su un'azione nata col forte sospetto del fuorigioco di Colombo: la regia tv della Lega non offre immagini a conforto. A quel punto il Milan ridotto in 10 - già trasformato a inizio ripresa con Gimenez, Leao e Pulisic - supera la prova più importante della gestione Conceiçao. In altre simili condizioni sarebbe affondato. L'Empoli gli offre un grazioso omaggio meritando la parità numerica con il rosso diretto a Marianucci (colpo di reazione a Gimenez). A quel punto i rossoneri hanno un paio di sussulti d'orgoglio con prove plastiche della diversa cifra tecnica.

In un caso Pulisic lavora un ottimo pallone sulla destra e serve un arcobaleno sul quale si avventa Leao a segno di testa, nell'altro sempre Pulisic libera Gimenez in area e il messicano col sinistro coglie l'incrocio a dimostrazione che ha il gol nel suo dna.