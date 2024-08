Palladino viola spento come il Monza di Nesta

Ascolta ora 00:00 00:00

Le note dell'Aida all'ingresso in campo e un motivetto allegro all'uscita: il Parma torna in A dopo 3 anni e davanti a patron Krause e al cittì Spalletti in avvio impressiona la Fiorentina dell'ex Palladino (foto), all'esordio in viola e con trascorsi al Tardini tra il 2011 e il 2015 (13 gol in 76 partite). L'ex Monza regala l'esordio a Pongracic (espulso) in difesa, Kean in attacco e Colpani subito dietro: l'ex brianzolo, arrivato in Oltrarno proprio con il mister, ha un paio di occasioni, ma il primo tempo è tutto emiliano. Mihaila due volte vicino al gol, poi Bonny lavora bene la palla che Man taglia con il sinistro il vantaggio. Terracciano non fa rimpiangere De Gea ma lo slancio della squadra di Pecchia è quello di una neopromossa sbarazzina, fresca come l'olimpionico Bernabé. Dall'altra parte, per motivi diametralmente opposti, non ci sono il Gudmundsson «sognato anche di notte» e il Nico Gonzalez con la valigia in mano. Il possesso palla è viola e il pari arriva a un quarto d'ora dal termine con la punizione di Biraghi, prima che nel finale Cyprien si divori il 2-1. Per la Fiorentina, tra quattro giorni è già Conference League al Franchi contro il Puskas Academy. Per Palladino primo impegno oltre confine, lui che sa che per fare meglio di Italiano in Europa ha il non semplice compito di arrivare almeno in finale, centrata due volte negli ultimi tre anni. Ritorno in Ungheria il 29, dopo aver già sfidato il Venezia in casa e tre giorni prima di fare rientro a Monza per incrociare il recente passato.

Solo sfiorato ieri sera sulla via del rientro, quando nella fiorentina Empoli i brianzoli aprivano - nello 0-0 sul disastrato terreno del Castellani - il ciclo del suo successore Nesta, a sua volta al debutto in A. E squalificato, curiosamente, proprio come il dirimpettaio D'Aversa.