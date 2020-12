Patriot "abbatte" i sogni di Luna Rossa

La buona notizia della Coppa America dopo il primo giorno di regate World Series firmate Prada che iniziano gli eventi dell'America's Cup? Gli americani vanno forte, forse succede perché la loro barca si chiama Patriot, nome di un missile a lunga portata teleguidato terra aria. La barca condotta da Terry Hutchinson, skipper e tattico, e dal timoniere kiwi in cerca di vendetta Dean Barker dopo la prima giornata ha chiuso con punteggio pieno dimostrando di saper interpretare ogni situazione. Dean per primo al mondo ha alzato in volo una barca di Coppa America, il catamarano New Zealand della grande sconfitta di San Francisco del 2013. Il team lo ha sbarcato salvando Grant Dalton, che ne era il vero responsabile, che tuttavia dopo ha avuto la fortuna di vincere a Bermuda. Patriot è il ritorno alla Coppa del New York Yacht Club, i soldi sono di tre munifici ricconi: Doug DeVos, Roger Penske (quello della Formula 1) e Phil Lotz. Sulla barca si legge Airbus, un marchio che si traduce in simulatori, programmi di controllo del volo, studi aerodinamici. Gli altri? Emirates Team New Zealand con al timone Peter Burling va forte e rifila distacchi sonori: i kiwi son pur sempre fortissimi velisti. Hanno potuto costruire la seconda barca con più calma, usando un tempo di progettazione più lungo. I nostri eroi? Luna Rossa Prada Pirelli ha fatto scelte interessanti, tuttavia sembra ancora non aver trovato la sua identità: Max Sirena e i suoi si sentivano più sicuri. La coppia di timonieri Francesco Bruni e James Spithill ha manovrato bene in match race, rifilando una penalità a Ben Ainslie con Britannia: la prima voluta dagli Umpire tra due AC75. Il fanalino di coda sono proprio questi inglesi: hanno denaro senza limite dello sponsor INEOS, l'appoggio della famiglia reale, a dirigere le operazioni un uomo vincente come Grant Simmer. Quando si dice che la ricchezza non è tutto.

