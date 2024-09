Il perfetto Bagnaia brucia Martin. Cerca il bis per fare il sorpasso

Ascolta ora 00:00 00:00

Misano Pole, record della pista e vittoria della Sprint. Il sabato di Misano regala un bellissimo duello tra il leader del campionato Jorge Martin e il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia. Alla fine il piemontese ha avuto la meglio sullo spagnolo con un ottimo Enea Bastiani di nuovo sul podio, terzo.

In una sfida al limite dove ogni dettaglio conta, una piccola sbavatura, un track limit per essere passato sulla striscia verde ha fatto perdere concentrazione a Jorge e ne ha approfittato Pecco. «Sono partito bene, ero davanti, stavo facendo un bel passo e avevo tutto sotto controllo», racconta il pilota della Pramac, «poi ho preso il track limit e ho perso la concentrazione. Peccato, questa gara ha un sapore amaro. Tutto mi veniva bene, ma una volta che Pecco mi ha passato non sono riuscito a riprenderlo anche perché la corsa è corta».

Festeggia invece Bagnaia, che rosica ancora qualche punto al leader e adesso è a -4 punti dalla vetta. «Avrei fatto fatica ad accettare un secondo posto dopo lo scorso weekend. L'obiettivo era vincere per cui sono felicissimo del risultato. Ho dato tutto, ma non dobbiamo mollare. In questo duello serrato dobbiamo fare ancora meglio. Martin ha fatto un errore di linea e ne abbiamo approfittato». Infatti Pecco è stato impeccabile: «Ho perso un po' in partenza per cui ho cercato di recuperare subito. Appena ho passato Jorge ho allungato ancora per costruire un margine e poi gestire le gomme. In questo testa a testa con Martin, occorre essere precisissimi. Jorge è andato così vicino al verde che ha preso un track limit, mentre io ho rischiato di cadere perché sono andato sulla striscia bianca che era stata verniciata nella notte e quindi scivolosa».

Guardando alla gara lunga, Pecco è fiducioso: «Il passo c'è così come la velocità. Penso che io e Jorge saremo lì davanti a battagliare, ma ci sarà anche Enea. E Marc Marquez? Dipenderà dalla partenza perché scattando dalla settima casella non è facile».

Bene anche KTM, finalmente ritrovata con Pedro Acosta e Brad Binder ai piedi del podio. Oggi si replica con il Gran Premio dell'Emilia Romagna che scatterà alle ore 13 (diretta Sky), un'ora prima rispetto all'orario tradizionale.