Picchia il cavallo che non vuole saltare: espulsa dalle Olimpiadi

Il colpo proibito in mondovisione e poi l'espulsione dalle Olimpiadi. È finita così, nel peggiore dei modi, l'avventura tedesca nel pentathlon moderno a Tokyo, dove Kim Raisner, è stata squalificata dai giochi olimpici. Lei è il tecnico della squadra teutonica e l'episodio oggetto di biasimo è accaduto nel corso del concorso femminile, dove la Germania ha schierato l'atleta Annika Schleu. Davanti alle rimostranze e alle bizze del cavallo, la Raisner ha ben pensato di sferrare un colpo alla zampa posteriore dell'animale, incitando l'amazzone a fare altrettanto. Un comportamento esecrabile sotto ogni punto di vista, che la federazione tedesca e quella internazionale hanno punito con l'espulsione.

Il regolamento del pentathlon moderno prevede che gli atleti, durante la prova ippica, vengano accoppiati a cavalli estratti a sorte. Ogni animale dev'essere montato da tre partecipanti alla gara. Alla tedesca Annika Schleu è capitato Saint Boy, un bellissimo esemplare con un carattere molto complicato. Ogni atleta ha 20 minuti di tempo da trascorrere col cavallo prima di cimentarsi nella prova di salto a ostacoli. Saint Boy non sembrava in giornata favorevole e durante le prove era evidente che non avrebbe saltato facilmente gli ostacoli del percorso.

Da quel momento è montato il nervosismo di Annika Schleu, che fino alla prova ippica si trovava nelle prime posizioni della gara. La frustrazione a ogni ostacolo non saltato, che comporta una penalizzazione per l'atleta era evidente sul volto della tedesca e le sue urla di disapprovazione creavano l'eco all'interno dello stadio. Lacrime di disperazione hanno solcato il volto della Schleu ed è a quel momento che Raisner si è avvicinata al cavallo, sferrandogli un colpo sull'arto posteriore. Come se non fosse già abbastanza, il tecnico ha incitato l'amazzone a fare altrettanto per domare l'animale. " Colpiscilo, colpiscilo: ma fallo per davvero ", ha urlato la Raisner, forse inconsapevole che nel silenzio dell'arena e con le telecamere delle tv ovunque le sue parole sarebbero rimbalzate chiaramente nelle case dei telespettatori.

Alla luce delle evidenze, Kim Raisner è stata allontanata e non ha partecipato alla competizione maschile su decisione del comitato olimpico tedesco che ha definito questa come la " soluzione migliore " per evitare " ulteriori punti interrogativi " sul tecnico. Insieme alla decisione del comitato olimpico tedesco è arrivato anche il provvedimento dell'Unione internazionale di pentathlon moderno, che ha rifilato un cartellino nero alla Raisner. Si legge in una nota: " La sua azione è stata ritenuta una violazione delle regole di gara Uipm che si applicano a tutte le competizioni riconosciute di Pentathlon moderno, compresi i giochi olimpici ".