Pogba: 172 minuti giocati e otto milioni incassati

Una cosa è certa: mai nessun giocatore che abbia indossato la maglia numero 10 della Juventus ha collezionato tanti guai fisici quanto Pogba. Il quale ieri, come era inevitabile che fosse visto che mancano una manciata di settimane al termine della stagione, si è visto comunicare il the end: «Lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra». Mal contati, servirebbero una ventina di giorni per tornare in campo: nel frattempo sarà appunto terminato il campionato (4 giugno) e, ammesso che la squadra si qualifichi, si sarà anche disputata la finale di Europa League, in programma a Budapest il 31 maggio.

Giù il sipario, quindi. Con 172 minuti all'attivo in tutta la stagione: meno di lui hanno raccolto solo Barrenechea (167), Zakaria (123, prima di essere ceduto), Barbieri (67) e Rovella (27, poi al Monza). Una sola presenza da titolare, quella di domenica contro la Cremonese durata una ventina di minuti. Quindi il problema alla coscia sinistra, le lacrime, le coccole di Allegri e Di Maria, la diagnosi: non grave in sé e per sé, ma arrivata al termine di una stagione disgraziata che non sarebbe stata nemmeno così difficile da prevedere.

Per un ragazzo di 30 anni, un disastro su tutta la linea: condito da capricci (la mancata operazione in estate al ginocchio, poi diventata obbligatoria), storiacce famigliari (il fratello arrestato, dopo avere tentato di estorcergli denaro) e compagnie «folcloristiche», compreso un santone con doti taumaturgiche e divinatorie che secondo alcuni avrebbero dovuto essere usate pur se il bianconero ha sempre negato - per colpire Mbappé. In mezzo, il contratto con la Juve: 8 milioni l'anno (più bonus) fino al 2026. Per quanto rimasto in campo quest'anno, oltre 60.000 euro al minuto.