Scatta subito il maxi colpo per Allegri: "Prossima destinazione Torino"

Paul Pogba fa sognare i tifosi della Juventus, complice il suo ex compagno di squadra Claudio Marchisio. Il Principino, infatti, rispondendo ad un post social del centrocampista francese lo ha richiamato alla base: "Ne serve uno anche a Torino. Su su torna, su su torna". Il 28enne del Manchester United non si è fatto pregare ed ha risposto così senza lasciare spazio ad alcuna interpretazione: "Ok Principe prossima destinazione Torino".

La chat che fa sognare

Marchisio e Pogba si sono divertiti sui social ma stanno facendo sognare i tifosi della Juventus:

I supporter della Juventus si sono scatenati sui social: l'eventuale ritorno di Pogba sarebbe ovviamente considerato un plus anche perché i bianconeri hanno avuto problemi proprio in quella zona del campo nell'ultima deludente stagione. Il francese nei suoi quattro anni alla Juventus tra il 2012 e il 2016 aveva giocato 178 partite impreziosite da 34 reti e messo in bacheca la bellezza di 9 titoli: 4 scudetti, tre supercoppe italiane e due coppe Italia, più una finale di Champions League poi persa 3-1 contro il Barcellona a Berlino.

Nell'estate del 2016, alla fine degli Europei, Pogba lasciò la Juventus per far ritorno al Manchester United e durante la prima stagione vinse l'Europa League con in panchina José Mourinho. In contemporanea i bianconeri giocarano la finale di Champions League contro il Real Madrid di Zidane e CR7, perdendola ancora una volta. Proprio in quel periodo i tifosi della Vecchia Signora, ancora delusi dal suo cocente addio, presero in giro Pogba: "Noi giochiamo la finale di Champions, tu d'Europa League...". Alla fine il francese vinse la coppa, la Juventus la perse e dunque non ci fu il confronto in Supercoppa Europea.

La reunion

A distanza di 5 anni, dunque, le strade potrebbero incrociarsi nuovamente con Pogba che tornerebbe volentieri a Torino anche perché il suo ciclo a Manchester sembra terminato da un pezzo. Sulle sue tracce da sempre anche il Real Madrid che alla fine non ha mai affondato il colpo per portarlo in Liga. Servirà però una grande operazione in stile Raiola per veder confezionato il passaggio del transalpino alla Juventus che ha già da risolvere diverse questioni legate a Dybala, CR7 e all'eventuale riscatto di Morata e a tante altre situazioni per rinforzare la rosa da mettere nelle mani di Massimiliano Allegri per il riscatto.

