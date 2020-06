"Quel rigore è una vergogna". Ecco cosa è successo all'Olimpico

La Lazio di Simone Inzaghi è riuscita a tenere il passo della Juventus di Maurizio Sarri battendo per 2-1 in rimonta la Fiorentina di Beppe Iachini. La partita dell'Olimpico, però, è stata intrisa di polemiche per via del calcio di rigore decretato in favore dei biancocelesti, sul punteggio di 0-1 in favore della viola, per un fallo del portiere Dragowski sull'attaccante ecuadoriano Felipe Caicedo.

Rabbia viola

La Fiorentina ha giocato un'ottima partita a cospetto della seconda forza del campionato ed ha anche chiuso in vantaggio la prima frazione grazie al gol capolavoro dell'immenso Ribery. Nella ripresa ecco l'epiosodio della discordia: Caicedo si presenta tutto solo davanti al portiere viola, sposta la sfera e va giù nel contatto con l'ex estremo difensore dell'Empoli: per l'arbitro è calcio di rigore per la Lazio. Dalle immagini si nota come l'attaccante della Lazio cerchi il contatto trascinando un po' le gambe prima dell'impatto con Dragowski.

La rabbia viola si è riversata sui social con il figlio di Joe Barone, braccio destro del patron viola Rocco Commisso che su Twitter si è sfogato: "Caicedo si è buttato, fammi sapere perché non è andato al Var", il commento al veleno di Pietro Barone che ha poi rincaato la dose: "So come funziona il calcio ma è una vergogna. Perché non hanno usato la tecnologia".

Fammi sapere perché non è andata al VAR https://t.co/fVmz8SlUmx — Pietro Barone (@PietroBarone18) June 27, 2020

Beppe Iachini ha invece usato più diplomazia rispetto al figlio di Barone definendo furbo l'attaccante della Lazio: "È stato bravo Caicedo a cercare la gamba del nostro portiere, che voleva solo chiudere lo specchio della porta. La mia squadra ha fatto una grande partita sul piano della personalità e del gioco, non siamo riuscì a chiuderla nonostante non siano mancate le opportunità. Credo meritassimo di più".

Social roventi

La Lazio con questa importante vittoria si è riportata a quattro punti dalla Juventus capolista ma sui social è impazzata la polemica per via del rigore concesso dall'arbitro Fabbri e che ha permesso ai biancocelesti di Inzaghi di pareggiare le sorti dell'incontro. In molti si sono mostrati indignati su Twitter spiegando come si sarebbe gridato allo scandalo se lo stesso calcio di rigore fosse stato concesso alla Juventus:

Condivido bene o male tutto, ma non capisco come il rigore di Caicedo possa essere considerato oggetto di discussione.

Non è solo un tuffo, ma un tuffo con la gamba destra che si allarga a cercare il portiere. In che modo può essere rigore? — Andrea Ferraro (@AndreaFerraro25) June 28, 2020

Immaginate se al posto di #Caicedo ci fosse stato Dybala. — Juanito (@juanito1897) June 28, 2020

Immaginatevi le reazioni di: tifosi avversari, media e società rivali se Caicedo avesse avuto la maglia bianconera.

Terza guerra mondiale. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) June 28, 2020

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?