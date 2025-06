Polonara, la forza di combattere il male e i mostri da tastiera

Ascolta ora 00:00 00:00

Con la rabbia che abbiamo dentro buttiamo fuori dalla finestra i cattivi pensieri, restando in piedi davanti all'ospedale bolognese dove è stato ricoverato Achille Polonara che stasera avrebbe dovuto giocare con la sua Virtus la partita che a Brescia potrebbe dare a Bologna il 17° scudetto del basket.

Quando aspetti la neve delle vita soltanto i poeti vedono luci scintillanti. Sarà così anche per Achille che sul campo sapeva urlare la sua rabbia e farti urlare quando andava ad avvinghiare un rimbalzo o tentava, riuscendoci, un bel tiro. Urleremo per farci sentire dagli stessi che, scrivendo «cazzate» come ha ringhiato lui, insultavano il campione che il 6 giugno non aveva potuto andare in campo, insinuando che fosse una malattia inventata. Lo faremo con la stessa rabbia con cui il nostro campione, uno che alla Nazionale ha dato molto e che sognava di viaggiare verso il mondiale in Portorico, ha risposto a bestioline da tastiera che mettevano in dubbio la sua professionalità. Nel momento in cui i medici dovevano obbligarlo, ancora una volta dopo il tumore asportato al testicolo 2 anni fa, a fermarsi lui ha trovato ancora la forza per graffiare, come ha sempre fatto sul campo, nel suo lungo viaggio di grande giocatore di basket iniziato a Teramo nel 2008 con Capobianco, per stagioni irripetibili insieme all'allenatore che il destino ha portato proprio a Bologna in questi giorni visto che, come guida della azzurre, inizierà domani al Pala Dozza contro la Serbia, l'europeo, un maestro che in questo ragazzo di Ancona alto due metri e cinque centimetri, classe 1991, aveva visto lontano come racconta poi la sua storia vissuta a Varese, Reggio Emilia, Sassari, campione con valigia per trovare gloria all'estero, prima di ritrovare il suo mondo nella Bologna che ama davvero il basket e mai dovrebbe perdonare il pettegolezzo e l'insulto, l'infamia.

Maledetta leucemia mieloide, questa prigione dove lo hanno incatenato i medici al Sant'Orsola, gli stessi che nel 2023 lo avevano dovuto fermare, perché, dopo un controllo antidoping, avevano scoperto un tumore testicolare che gli è stato asportato e gli ha rubato già anni importanti di una bella vita sportiva. Maledetto destino, nell'anno della felicità, dopo il matrimonio, la nascita di Achille junior dopo Valeria, che nega al campione la sua arena, il viaggio verso il Pala Leonessa dove stasera si può decidere tutto a livello sportivo, ammesso che a qualcuno interessi davvero. Nessuno dei suoi compagni avrebbe voluto lasciarlo anche se c'è sempre Giuda, un mostro che ti dice vai in scena perché lo spettacolo deve continuare. Certo che la Virtus sarà in campo e cercherà di chiudere il conto con Brescia avversaria che ha dato veramente tutto per la sua prima finale scudetto, ma non riusciamo ad immaginare in quale atmosfera si giocherà questa partita, quella dove Achille voleva esserci per conquistare finalmente il primo scudetto in Italia, un titolo sfuggito nelle finali con Reggio Emilia e Sassari, il premio che desiderava per andare poi a soffrire in Nazionale con Pozzecco, per aggiungere le 6 presenze che mancano per la centesima maglia azzurra, per prendersi altri record dopo 1000 punti segnati in Eurolega.

Caro Achille urla quanto vuoi, noi lo faremo con

te e buona fortuna a Virtus e Brescia se riusciranno a sfidarsi senza piangere, anche se tutti crediamo che dopo il tumore batterai anche questo mostro che ti perseguita e ci aveva ingannato travestendosi da mononucleosi.