La pornostar Apolonia invitata alla finale di Europa League

Una pornostar alla finale di Europa League? Strano a dirsi ma vero. Lo sa bene Apolonia Lapiedra, modella e affermata attrice del cinema porno, invitata al big match tra Villareal e Manchester United che si disputerà il prossimo 26 maggio al Gdańsk Stadium di Danzica, in Polonia.

L'invito alla modella

Tutto comincia la scorsa settimana quando, dopo aver eliminato l'Arsenal sul rettangolo verde dell'Emirates di Londra, i giocatori del Villareal hanno festeggiato il passaggio in finale di Europa League. Dopo aver intascato la vittoria, los amarillos hanno intonato il coro " A Polonia " (Andiamo in Polonia). Ma qualche malizioso ha pensato che, tra le rime, vi fosse un riferimento implicito ad Apolonia Lapiedra, la bellissima modella e attrice del cinema porno. Così sui social è partito un insolito tam-tam di messaggi tra i tifosi del club spagnolo che non hanno mancato punzecchiare l'influencer. A quel punto, la dirigenza del team amarillo ha ben pensato di invitare ufficialmente la ragazza al Gdańsk Stadium di Danzica il prossimo 26 maggio. " Vuoi venire in viaggio? ", il testo del tweet

La bella influencer non si è lasciata sfuggire la ghiotta occasione accettando di buon grado l'invito. " Il Villareal vincerà sicuramente per l'effetto Apolonia " è la replica divertita su Twitter di Apolonia ad un tifoso.

Ganaran en Polonia seguro por el efecto Apolonia...vamooos!!!!! @VillarrealCF https://t.co/oW7N4Y8Zpt — APOLONIA LAPIEDRA (@APOLONIAPORN) May 6, 2021

Chi è Apolonia Lapiedra

Apolonia Lapiedra è un'attrice spagnola. Ha debuttato all'inizio del 2015, dopo aver intrapreso una relazione con il regista di film hard Ramiro Lapiedra. Prima di debuttare nel mondo delle pellicole hard ha lavorato nel settore agricolo. Ha vinto due premi Ninfas al Festival del cinema erotico di Barcellona , uno dei quali come migliore attrice esordiente dell'anno. È stata anche sulla copertina della rivista spagnola Primera Línea e della rivista francese Hot Video , specializzata nel cinema europeo per adulti. Nel 2019 ha partecipato alla registrazione dell'album Ira Dei, della band spagnola Folk Metal , Mägo de Oz , apparendo in un videoclip della canzone Ti porto l'orizzonte e nel Lyric Video La Cantiga de Las Brujas , essendo anche la copertina ufficiale dello stesso album.