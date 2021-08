Olimpiadi, la stoccata di Salvini: "Portate i sali al vedovo di Conte..."

L'Italia olimpica non è mai stata così forte. Il medagliere ufficiale dice che la nostra squadra si trova adesso all'ottavo posto con 10 ori al collo e 38 medaglie complessive. Un gran bel risultato per gli Azzurri, che mai alle Olimpiadi era arrivata così lontano. Tante le critiche per la spedizione italiana e tra i capofila degli scettici della prima ora troneggiava Marco Travaglio. Il direttore de Il fatto quotidiano, alla vigilia degli storici trionfi di Tamberi e Jacobs, aveva aspramente contestato le poche vittorie dei nostri atleti a Tokyo. Matteo Salvini, dopo la conquista del 10 oro, l'ha punzecchiato sui social.

A Marco Travaglio probabilmente non va giù che l'anno più incredibile per l'Italia sportiva sia anche quello della caduta di Giuseppe Conte, al quale il direttore de Il fatto quotidiano non può attribuire i meriti per i trionfi olimpici. Le sue rosicate sono iniziate ben prima dell'inizio dei Giochi di Tokyo, in occasione del Europei di calcio quando dichiarò che l'Italia era arrivata fin là solo perché si era scontrata con squadra di un livello inferiore. Un giudizio che lasciava sottintendere una nemmeno troppo velata accusa all'Italia di essere scarsa. E invece, l'Italia calcistica è arrivata fino alla fine vincendo contro l'Inghilterra a Wembley una partita che in tanti davanti già per per persa.

" Dovevamo stupire il mondo e invece siamo sorpresi per le cocenti sconfitte ", ma evidentemente le gufate portano bene, perché a poche ore dal requiem suonato da Marco Travaglio per la spedizione italiana a Tokyo, ecco che Gimbo Tamberi ha compiuto l'impresa conquistando l'oro nel salto in alto e Marcell Jacobs pochi minuti dopo l'ha imitato andando a vincere per la prima volta in assoluto i 100 metri. Fino a quel momento nel medagliere italiano c'erano solo due medaglie del metallo più pregiato ma da quel 1 agosto la nostra squadra ha messo il turbo e in meno di una settimana ne sono arrivate altre 6. Le medaglie di Tokyo dicono che siamo il Paese più veloce, quello che salta più in alto ma anche quello che resiste di più.