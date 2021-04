Povero ciclismo, non bastava la fatica. Ora c'è il Grande Fratello ambientalista

È il Grande Fratello, zio. È l'occhio persistente e insistente che non si stacca mai dal gruppo. Il ciclismo è guardato a vista, altro che moviola, fotofinish o Var: il ciclismo vive una nuova era, nel segno della sicurezza e dell'ambientalismo, ma anche della tivù h24. Oggi chi corre deve essere pulito, non solo perché non deve chiaramente ricorrere a sostanze dopanti, ma perché deve sapersi comportare come nemmeno un cittadino in piazza Duomo: guai gettare carte per terra, guai buttare borracce, guai pedalare con posture stravaganti.

Dal 1° aprile sono in vigore regole restringenti e durissime, le cui conseguenze si sono viste chiaramente domenica al Giro delle Fiandre (vittoria del danese Kasper Asgreen, davanti a Mathieu Van der Poel e Greg Van Avermaet). Postura in sella corretta, quindi le mani sul manubrio e il posteriore sulla sella. Stesso discorso per lo smaltimento dei rifiuti, che devono avvenire solo nelle green zone: chi trasgredisce, a casa!

Questo è quanto accaduto proprio domenica alla Ronde. Il malcapitato lo svizzero Michael Schär, che in pratica da solo, ha avuto la malaugurata idea di gettare il proprio bidon a dei tifosi a bordo strada. La giuria, grazie al Grande Fratello, cioè alla televisione che queste corse di prima grandezza ormai trasmette integralmente, ha visto, preso nota e provveduto a mandare immediatamente sotto la doccia lo svizzero.

È il Grande Fratello, zio. È il nuovo modo di vivere il ciclismo, seguirlo e vederlo, dall'inizio alla fine. Non come negli Anni Settanta/Ottanta, dove la battaglia in corsa cominciava solo alla vista dell'elicottero della Rai che si levava in cielo per irradiare nelle case l'ultima ora e mezza di corsa. Oggi le corse monumento (Sanremo, Fiandre, Roubaix e Liegi), così come i Grandi Giri, vanno in diretta integrale. Oggi i ragazzi non hanno via di scampo: sono attenzionati dall'inizio alla fine. Al Fiandre di domenica il belga Otto Vergaerde è stato beccato a mollare spallate al kazako Yevgeniy Fedorov, il quale ha avuto il torto di reagire: sbattuti fuori corsa entrambi. E il nostro povero Matteo Trentin? Fermato sul più bello dall'ennesima foratura (in questo inizio di stagione è stato letteralmente bersagliato da episodi non propriamente fortunati), è stato ripreso dalla tivù mentre cambiava la ruota e tirava giù improperi all'indirizzo di Nostro Signore nel dì di Pasqua. Ammenda e le pronte scuse da parte di Matteo.

È il Grande Fratello, zio. Che ha mandato a casa nel Fiandre femminile anche la nostra Letizia Borghesi, sempre per lancio di borraccia fuori dalla green zone. È un ciclismo che ha l'occhio lungo, scruta e prende nota. Da sempre, nel ciclismo lo scopo primo è andare in fuga con l'obiettivo di non essere ripresi. Oggi è importante anche non essere visti.