La profezia disastro di Barthez: "Cosa farà l'Italia..."

Evidentemente brucia ancora nonostante siano passati quasi 15 anni, il 9 luglio infatti sarà l'ennesimo anniversario dolce per l'Italia che celebrerà la vittoria del mondiale contro la Francia avvenuto nel 2006 a Berlino. Fabien Barthez, ex grande portiere, era pilastro di quella squadra che venne sconfitta dagli azzurri allenati da Marcello Lippi ai calci di rigore dopo che i 120' di gioco si erano chiusi sull'1-1 frutto del rigore, con brivido, realizzato da Zinedine Zidane (espulso per la testata a Marco Materazzi nei tempi supplementari) e proprio Marco Materazzi capace di salire in cielo sulla testa del collega nerazzurro Patrick Vieira battendo Barthez per l'1-1.

Evidentemente brucia ancora ai francesi e a Barthez in particolar dato che l'ex numero uno della nazionale transalpina si è scagliato in maniera incomprensibile contro l'Italia di Mancini: “Non mi piace. Ha giocato contro squadre non all’altezza in un girone semplice. Non ha nulla. Non farà molta strada".. Queste parole sono state pronunciate prima che la Francia fosse eliminata malamente e giustamente dalla Svizzera. Barthez, infatti, si era espresso così sui Galletti e sul Belgio: "Sono le due squadre più forti, il resto le vedo tutte uno o due gradini sotto".

Lo scherno sui social

Ovviamente le parole di Barthez non sono passate inascoltate e inosservate con i tanti tifosi italiani che sui social hanno preso di mira l'ex portiere della nazionale francese: "Barthez e Vieira da buoni. Francesi spocchiosi hanno perso un’ennesima occasione per stare zitti", "La Francia esce ai rigori nel giorno del compleanno di Barthez.. c’è qualcosa di più magico?, e "Barthez: “Non mi piace l’Italia. Non farà strada”. Vieira: “Le prime due partite con Turchia e Svizzera sono state facili. Ho dei dubbi sul fatto che l'Italia possa arrivare fino alla fine degli Europei". È stato bello. Ciao ciao #Francia!", sono solo alcuni dei commenti su Twitter.

Nel giorno del compleanno di Barthez la Francia perde ai rigori. Vi sblocco un ricordo #FRASUI pic.twitter.com/buyzuY8Lud — Denis (@DenisDecorte) June 28, 2021

"Chiamate un dottore perché il signor #barthez dopo anni continua a rosicare per il 2006. Chissà che vita difficile. Prega che non vinciamo", il commento di un altro utente. I supporter dell'Italia ora sognano di vincere Euro 2020 e se così sarà non saranno parole al miele per Barthez.

