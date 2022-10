Qatar 2022, la lunga lista degli infortunati: ecco chi rischia e chi salterà il Mondiale

Mancano 32 giorni al Mondiale di calcio in Qatar (che prenderà il via il 20 novembre per concludersi il 18 dicembre) e si registra un boom di infortunati tra le varie nazionali, con alcuni forfait eccellenti. Il portoghese Diogo Jota e il francese N'Golo Kanté sono solo gli ultimi costretti a saltare la manifestazione a causa di infortuni ma ce ne sono altri fortemente a rischio.

La situazione delle big

La Francia campione del mondo in carica è quella ad avere la situazione più critica nonostante sia una nazionale zeppa di campioni: il portiere Hugo Lloris, i difensori Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, il centrocampista della Juventus Paul Pogba, e l'ala del Bayern Monaco Kingsley Coman rischiano di saltare il mondiale in Qatar. Non solo, perché anche l'infortunio di Mike Maignan preoccupa la Francia, anche se il suo problema al polpaccio potrebbe essere smaltito in un mese.

Restando in Serie A gli argentini Angel Di Maria della Juventus, Paulo Dybala della Roma e il portiere Juan Musso dell'Atalanta tengono in ansia l'Argentina, mentre Georgino Wijnaldum, assente da inizio stagione, non scenderà in campo per l'Olanda. Per quanto concerne la Germania Marco Reus è a rischio (ma potrebbe farcela), mentre non ci sarà Florian Wirtz, giovane stella del Bayern Leverkusen, ancora convalescente dopo l'operazione di marzo al legamento crociato.

Per quanto riguarda la Spagna, invece, l'attaccante della Real Sociedad Mikel Oyarzabal è in forte dubbio e questo è un serio problema per Luis Enrique, che dovrà già fare a meno di Dani Olmo fuori causa già da settembre per un brutto infortunio al ginocchio.

Chi invece, purtroppo, non avrà questi problemi sarà Roberto Mancini, visto che la sua Italia non si è qualificata per il Mondiale. Il ct, nel caso gli azzurri si fossero qualificati al tabellone principale del Mondiale, avrebbero però dovuto fare a meno del bomber Ciro Immobile finito ko proprio questo fine settimana e che tornerà in campo non prima del 2023. Federico Chiesa, però, un po' come Pogba sarebbe stato sul viale del recupero e dunque arruolabile anche se questi, come detto, non saranno problemi di Mancini che ora punta a vincere l'Uefa Nations League, a qualificarsi bene per gli Europei del 2024 e punta con decisione anche ai Mondiali del 2026 dove non si potrà più non centrare la qualificazione dopo due forfait consecutivi tra 2018 e 2022.