Qatar 2022: Shakira e tutte le novità sulla cerimonia di apertura

Manca meno di un mese all'inizio di Qatar 2022 e cresce l'attesa per l'inizio della manifestazione, in programma da domenica 20 novembre al 18 dicembre, giorno della finale. Un'edizione del tutto inedita: a causa delle questioni climatiche infatti, le partite si giocheranno nella stagione autunnale, con la necessaria sospensione di tutti i campionati. Ma soprattutto con l'assegnazione al Qatar, una decisione che ha scatenato non poche polemiche, si apre una nuova frontiera: per la prima volta sarà un Paese della penisola arabica ad ospitare i Mondiali di calcio.

La cerimonia d'apertura: data e luogo

C'è grande attesa per le partite ma anche per la cerimonia d'apertura, uno spettacolo che da sempre incuriosisce non solo i tifosi ma anche gli appassionati di musica. Lo show si terrà il giorno 20 novembre alle ore 16, un'ora prima della partita inaugurale tra Qatar-Ecuador, per la quale è previsto il tutto esaurito.

Teatro della cerimonia d'apertura sarà l'Al Bayt Stadium di Al Khor, a nord-est della capitale Doha, il più spettacolare dei sei stadi progettati e costruiti ex novo per la Coppa del Mondo. L’Al Bayt Stadium è una struttura davvero particolare e rispecchia l’intenzione del Qatar di presentarsi all’evento con infrastrutture all’avanguardia, ispirate interamente ai principi di sostenibilità. L’opera, che è stata realizzata dal Gruppo Webuild, ha la forma e le sembianze di una enorme tenda qatariota nel deserto, simbolo di accoglienza e ospitalità, con una capienza di 60mila posti a sedere.

Gli organizzatori hanno pensato proprio a tutto. Anche il fattore climatico è stato curato nei minimi dettagli: sotto i sedili delle gradinate sono state infatti realizzate delle prese di ventilazione che creeranno una bolla di aria refrigerata per il pubblico. Una volta terminati i Mondiali, lo stadio potrà essere smontato in parte e rimontato altrove, come una tradizionale tenda araba. La sua struttura è costruita in modo che la capacità possa essere ridotta a 32.000 posti, convertendo una parte in un hotel e dedicando un’altra parte a shopping centre e altri esercizi commerciali.

Gli ospiti

I rumors sui possibili ospiti sono stati tanti e hanno riguardato tanti artisti internazionali a partire dagli Abba agli Aerosmith fino ad Andrea Bocelli. Al momento non c'è stata ancora alcuna ufficialità ma viene data per certa la partecipazione di Shakira, già più volte in carriera la voce dei Mondiali di calcio.

Insieme alla cantante colombiana dovrebbe esserci anche Dua Lipa, una delle più brillanti popstar del momento. Cantautrice britannica di etnia kosovaro-albanese, in poco tempo ha scalato le classifiche con brani cult come One Kiss, realizzato nel 2018 con Calvin Harris. Nel 2020 Future Nostalgia, suo secondo album, ha raggiunto la prima posizione della classifica inglese, in una sola settimana, trainato dai singoli Don’t Start Now, Physical, Break My Heart e Levitating.

Prevista la presenza anche della boy band coreana BTS, nota come Bangtan Boys. Dopo aver spopolato in Asia, il gruppo coreano si è fatto conoscere anche negli Stati Uniti, ricevendo una nomination per i Grammy Awards e conquistando il premio come miglior gruppo agli ultimi Billboard Music Awards. Confermata anche la partecipazione della star di Bollywood, Nora Fatehi. L'attrice e cantante, canterà la canzone ufficiale dei Mondiali, "Light the Sky" con gli artisti Balqees, Rahma Riad, Manal & RedOne.

Quante volte Shakira ha partecipato ai Mondiali?

Il calcio ha sempre accompagnato la carriera della pop star colombiana e la sua partecipazione alla cerimonia d'apertura della Coppa del Mondo rappresenta ormai un habitué. Dopo il successo travolgente all'inizio degli anni 2000 con "Whenever, Wherever" e "Underneath Your Clothes", la cantante di Barranquilla è apparsa per la prima volta ai Mondiali di Germania 2006, quando eseguì "Hips Don't Lie/Bamboo", insieme al rapper haitiano Wyclef Jean. Una hit dal ritmo caraibico che raggiunse la vetta della classifica dei singoli più venduti in Gran Bretagna e in altri 50 Paesi.

Quattro anni più tardi è stata regina assoluta dei Mondiali in Sudafrica con la canzone "Waka Waka". Il brano suonato con strumenti afro-colombiani e con chitarre sudafricane richiama il ritornello di un canto popolare diffuso tra i militari camerunesi durante la Seconda guerra mondiale. In breve tempo si impose come il tormentone dell'estate 2010 tanto da diventare il singolo ufficiale dei Mondiali che ha venduto di più e più velocemente nell'era della musica digitale. La Coppa del Mondo in Sudafrica ha regalato a Shakira anche un grande amore. Durante le riprese del videoclip di Waka Waka, girato insieme a numerosi calciatori, conobbe infatti il difensore della Spagna e del Barcellona, Gerard Piqué con cui ha avuto una lunga relazione, terminata nel corso del 2022, e da cui ha avuto i due figli Milan e Sasha.

Infine, l'artista colombiana ha partecipato anche alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2014 in Brasile eseguendo il famoso brano "La la la". In quell'occasione condivise il palco con Ivete Sangalo, Alexandre Pires, Carlinhos Brown, Carlos Santana e Pitbull. Per adesso non trapelano ancora dettagli sullo show del 20 novembre ma di sicuro la performance di Shakira sarà impossibile da perdere.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?