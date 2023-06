Ma quali soldi. Senza Juve, Inter e Milan piange la televisione

L'infinita leggerezza del non essere vuol farci intendere che il prodotto del nostro pallone va pagato sempre e di più. E guai al fare i conti con la realtà. Per una volta bisognerebbe mettersi nei panni dei broadcaster Tv che investono danari pesanti sugli spettacoli da proporre e su quanti acquistano questi spettacoli. Forse cambierebbe l'ottica. La serie A si lamenta per offerte basse? Visti numeri del pubblico (e presumibilmente degli abbonamenti) senza Juve, Milan e Inter ci sarebbe da piangere. Al di là di distinguo tecnici sui numeri, risulta che solo questi club superano la media di un milione di telespettatori per partita, gli altri (Napoli campione compreso) ne sono miseramente al di sotto. Se non ci fosse la Juve a trainare il gruppo con i quasi 50 milioni complessivi, contro i 45 di Milan e Inter, perfino le milanesi vedrebbero svanire il loro peso. Il trend è invariato da almeno 9 anni. Qualcuno si domanderà: perché mai riempire di miliardate la serie A se il risultato è questo? Poco concepibile. Ogni grande spettacolo ha un valore che picchia sul portafoglio. Lo sport Usa insegna. Da noi il pubblico si lamenta anche per una semifinale di Champions. Figuriamoci per un campionato scarsamente apprezzabile: quest'anno forse tra i più irregolari della storia (qui la colpa non è dei club puniti a rate ma di chi ha tenuto in vita queste regole). Aggiungiamo il minor valore tecnico, visto che i migliori vanno altrove. E infiliamoci la marmellata di match distribuiti in tutta la settimana che, alla fine, stufano. Anche ai bambini hanno insegnato che il troppo storpia. Forse servirebbe salvaguardare meglio il portafoglio dei tifosi ed evitare loro di dover sommare più abbonamenti. Non a caso talune sfide in chiaro fanno numeri che le tv a pagamento si sognano: Juve-Siviglia in chiaro è stata definita flop con 4 milioni di spettatori! Infine non raccontiamocela dicendo che gli arabi svalorizzano il mercato con le loro offerte. Forse dimentichiamo a chi sia stata venduta la finale di Supercoppa del nostro pallone.