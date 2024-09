Quando dal nulla sbuca il bomber inatteso. Poche le stracittadine decise da un difensore

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando dal nulla sbuca il bomber che non ti aspetti. Matteo Gabbia, lo stopper rimasto in ballottaggio fino alla vigilia con Tomori e Pavlovic, ha regalato al Milan un derby mai così atteso. Un finale a sorpresa, ma non un inedito nella lunga storia del derby, anche se le sfide decise da un difensore si contano sulle dita. Soprattutto perché nel calcio d'antan i difensori non superavano nemmeno la metà campo

Il primo derby risolto da un difensore potrebbe essere quello del '57-58, firmato da Guido Vincenzi, ma solo su rigore. Ma il primo vero Milan-Inter deciso da un gol arrivato dalle retrovie è opera di Armando Picchi che, appena approdato in nerazzurro, regala il primo derby a Helenio Herrera con un gran tiro da 20 metri che infila l'ex Ghezzi.

Il Milan invece scopre negli anni '70 un terzino goleador che si scatena proprio nelle stracittadine: Tato Sabadini, capace di risolvere da solo due derby di coppa Italia e sbloccare un 2-0 in campionato. Ma in tema di terzini cannonieri vanno ricordati un 2-1 dell'Inter deciso da Facchetti nel '73 e i due gol decisivi di Maldera nella finale di coppa Italia '77 (poi raddoppiò Braglia) e nell'1-0 dell'anno della stella rossonera.

Negli anni Novanta c'è anche un gol di Bergomi a firmare un 2-1 interista in coppa Italia, mentre in tempi più recenti il rossonero Kakha Kaladze e l'interista Walter Samuel schiodano rispettivamente i derby del 2006 e del 2012.

Nella rassegna non poteva mancare un altro stopperone come Materazzi (suo l'ultimo gol nel 4-3 interista del 2006), mentre l'ultimo derby deciso da un centrale era, fino a domenica, quello del 2020, con De Vrij che segna il terzo gol di un 4-2 interista.