Quando Sacchi tradì Bergomi. E Dazn rischia con la kickboxing

Nella diretta del sorteggio Mondiale su Sky Mario Giunta ospita Bergomi, che ha giocato in Coppa del Mondo nell'82, 86, 90 e 98, sfiorando il record europeo di cinque apparizioni di Matthäus. «Sacchi poi mi disse che ero uno applicato ma che, nel 94, preferì fare altre scelte». Sarebbe stato lo Zio d'America.

***

Nessuno si è fatto male però la scena più fantozziana del weekend, in tv, si è solo intravista. Gli arbitri di Salernitana-Torino facevano la foto pre gara ed erano inquadrati pure in tv: il vento gli ha fatto cadere in testa il cartellone della Serie A che era alle loro spalle, ma la regia ha staccato proprio prima dell'impatto.

***

Anche i tedeschi la combinano grossa: Julian Nagelsmann ha fatto giocare in 12 nientepopodimeno che il Bayern Monaco in Bundesliga. Rischiano lo 0-3 a tavolino col Friburgo ma la scena dell'allenatore che conta i giocatori e realizza che non gli bastino due mani è indimenticabile.

***

«Se guardi la Bundesliga e la Premier in tv e poi cambi canale e vedi uno stadio italiano dici: Ma dove caz siamo!?». Maurizio Sarri sui guai del calcio.

***

«Nel calcio conta il presente, quello che è successo è acqua calda». Ciccio Graziani, Sport Mediaset Xxl.

***

La Dea ne prende tre in casa dal Napoli e De Roon avverte: «Col Lipsia sarà ancora più dura». Annamo bbene!

***

La Lega calcio ha dato alle squadre di Serie A una fascia da capitano con scritto Peace. Dopo 45 giorni di guerra in Ucraina...

***

Qualche problemino di streaming su Dazn nell'evento di debutto sul kickboxing. Non una buona idea far arrabbiare pure i fan delle arti marziali.