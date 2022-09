Rangers-Napoli posticipata di 24 ore: come cambia la programmazione tv

Rangers-Napoli, valida per la seconda giornata del Girone A della Champions League, che era in programma martedì alle ore 21 sul terreno dell'Ibrox Stadium di Glasgow, è stata posticipata di 24 ore per motivi di ordine pubblico legati ai funerali della regina Elisabetta II.

Lo annunciano il club scozzese dal suo sito e e il Napoli con un tweet, "confermando la decisione dell'Uefa" che era nell'aria da giorni. Le autorità inglesi hanno inoltre chiuso il settore ospiti (per par condicio poi i tifosi dei Rangers non potranno andare a Napoli). Il club azzurro rimborserà il biglietto ai tifosi che lo avevano acquistato. Inoltre, è stato deciso di posticipare anche gara di Youth League tra le due squadre da martedì 13 settembre a mercoledì 14 settembre alle 15. In Scozia, infatti, c’è un problema di ordine pubblico, visto che attualmente il feretro della regina Elisabetta II è lì e oggi sarà spostato a Edimburgo, dove resterà fino a martedì prima di venir trasferito a Londra. Le forze dell’ordine scozzesi non possono garantire il servizio su un evento con 70 mila persone.

Il comunicato Uefa

"La Uefa ha annunciato oggi che la sfida di Uefa Champions League tra Rangers FC e SSC Napoli, originariamente giocata martedì 13 settembre, è stata riprogrammata per mercoledì 14 settembre alle 21:00 CET. Ciò è dovuto alle gravi limitazioni alle risorse della polizia e alle questioni organizzative relative agli eventi in corso che circondano il lutto nazionale per Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Inoltre, è stato deciso di posticipare anche la partita della Uefa Youth League tra le due squadre da martedì 13 settembre a mercoledì 14 settembre alle 15:00 CET. I tifosi in trasferta non saranno autorizzati alle partite e, per correttezza sportiva, i tifosi dei Rangers non saranno autorizzati al ritorno di Napoli. La Uefa esorta i tifosi a non viaggiare e a rispettare questa situazione straordinaria".

La programmazione tv

Un match che preannuncia gol e spettacolo quello tra gli azzurri e i Rangers. Gli uomini di Spalletti hanno iniziato il cammino stagionale in Champions League con il roboante 4-1 rifilato al Liverpool. A zero punti invece gli scozzesi reduci dal pesante passo falso (0-4) in casa dell'Ajax. Il match inizialmente in programma martedì alle ore 21 su Canale 5 oltre che su Sky Sport e Mediaset Infinity sarà sempre visibile in chiaro sul canale del Biscione alla stessa ora del mercoledì. Una contemporaneità inattesa e forzata con Juventus-Benfica, fissata alle 21 all'Allianz Stadium e visibile in esclusiva su Amazon Prime.

