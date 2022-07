Real Madrid-Barcellona, scatta la rissa in amichevole: ecco cos'è successo

Real Madrid-Barcellona non è mai una partita banale e soprattutto amichevole. I due storici rivali si sono affrontati ieri nella tourneé americana all'Allegiant Stadium di Paradise in Nevada ma il Clasico, vinto uno a zero dai blaugrana, è stato tutt'altro che pacifico. Succede tutto al 42° minuto del primo tempo con il Barcellona avanti 1-0 nel punteggio che sarà poi anche quello finale. Vinicius, particolarmente in forma e letteralmente scatenato, corre in verticale, supera due avversari agevolmente con Jordi Alba che decide di abbatterlo senza troppi complimenti.

Si se trata de un clásico, no existen los partidos amistosos.pic.twitter.com/d8mCuGdlXK — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 24, 2022

Quello che sembrava un duro ma normale intervento di gioco non è stato preso bene dai giocatori del Real Madrid. Nelle immagini si vede chiaramente Rodrygo che va a spintonare Busquets con forza. I due entrano in contatto prima di essere divisi dall'intervento degli altri giocatori, tra cui il neo acquisto blaugrana Robert Lewandowski. Anche il neo acquisto del Real Antonio Rudiger partecipa alla rissa strattonando il difensore blaugrana Araujo e scatenando ancor di più un pandemonio. Ad avere la peggio il difensore centrale delle merengues. La partita si chiuderà però con soli quattro ammoniti, tre blaugrana e uno merengues.

Le sfide tra Real Madrid e Barcellona sono sempre state molto combattute in campo, tese e vibranti, ma questa volta in palio c'è di più visto che i blaugrana vorranno rifarsi contro gli eterni avversari di sempre che nell'ultima stagione hanno vinto a mani basse la Liga e la 14esima Champions League della loro storia. La rivalità tra le due squadre, dunque, è già iniziata in questo ritiro prestagionale e si preannunciano dei "Clasicos" davvero infuocati nel corso di questo campionato. L'esperto Carlo Ancelotti da una parte, il giovane Xavi dall'altra: sarà una Liga spagnola ad alta tensione ma anche ad altissima qualità.