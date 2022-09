Reazione Italbasket: battuta la Croazia

Camminando sui carboni ardenti l'Italia del basket ritrova la sua anima pirata protetta da Melli, esaltata dalla fresca energia di Pajola, riscoprendo alla fine il Fontecchio delle meraviglie. Croazia battuta 81-76 dopo aver passato un brutto momento nel terzo quarto (55-59) annichilita da Bogdanovic, forse compagno di Fontecchio a Utah nel prossimo anno.

Vincere per sentirsi vivi davanti al pienone del Forum con la tribù del calcio di Bobo Vieri e Cassano a fare il tifo per Pozzecco e il suo modo di andare nella foresta anche con una squadra di bassotti, certo i croati ci hanno regalato fin troppo, quasi 20 palle perse, certo Zubac con la gomitata a Melli prendendosi un fallo antisportivo ci ha regalato un 5-0 che ha riagganciato la navicella sbilenca di Mulaomeovic, una barca con alberi alti, ma niente in paragona alla grande Croazia del passato. Neppure l'Italia è parente con le squadre da medaglia che ormai sono lontane, però è squadra e ieri ritrovando il cuore della partita , scacciando la paura si è guadagnata l'abbraccio della gente.

Dicevamo dei 19 punti di Melli, ma nella sua fatica contro gente molto più alta e più grossa, pivot da NBA, anche non si è vista proprio tanta differenza, c'è tutto il suo modo di comandare l'orchestra delle anime. Anche Fontecchio si è unito alla festa quando pensavamo che fosse congelato dopo gli 8 errori su 12 tentativi dell'inizio. La magata del Poz, che forse doveva fare anche contro l'Ucraina, è stata mettere in battaglia il guastatore Pajola che ieri ha difeso alla grande, recuperato palloni, ma ha pure segnato 8 punti con 2 triple che hanno pesato tantissimo.

Per schivare la Serbia agli ottavi di Berlino dobbiamo contare sull'Ucraina ieri stordita dai 41 di Giannis, il profeta che al Forum ha portato gente da tutta Italia. Se gli ucraini batteranno la Croazia non piglieremo l'accelarato per la Germania, ma un rapido confortevole, a patto che si scalino domani con facilità le friabili coste difensiva della Gran Bretagna domani nell'ultima giornata al Forum di un europeo che ha fatto innamorare e piangere soltanto una sera.