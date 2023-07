Reijnders al Diavolo. Non lo manda l'algoritmo ma lo vuole Pioli

Neanche il tempo di rientrare dalla vacanza in Grecia che Stefano Pioli ha fatto subito capolino a Casa Milan per fare il punto coi suoi dirigenti sugli obiettivi di mercato. Il tecnico vuole 5 innesti: nel mirino due centrocampisti, un esterno offensivo, un elemento che possa fungere sia da trequartista che da esterno d'attacco e una punta. Queste le priorità ribadite al management del Diavolo, che sta operando la stretta finale per regalare al proprio allenatore Reijnders (AZ) e Musah (Valencia). Pronti 18 milioni per l'olandese e una ventina per la rivelazione americana dell'ultimo Mondiale. E non finisce qui: in settimana previsti nuovi contatti con Chelsea e Villarreal rispettivamente per Pulisic (rossoneri in pole, anche se c'è la concorrenza del Lione) e Chukwueze (c'è ancora distanza tra richiesta e offerta). Mentre sulla trequarti si allontana il gioiellino Guler (ora c'è in pole il Barcellona) e si è raffreddata la pista Kamada (cercato dalla Roma e pure l'Inter ha fatto un sondaggio). Davanti occhio sempre a Morata, desideroso di rientrare in Italia. Previsto un appuntamento nei prossimi giorni con i rappresentati dell'attaccante dell'Atletico Madrid.

Da una sponda all'altra del Naviglio milanese, dove l'Inter ha chiuso l'acquisto di Bisseck dall'Aarhurs per 7 milioni (pagabili in due tranche): contratto fino al 2028 per il calciatore che rileverà il posto di D'Ambrosio in rosa, mentre come erede di Skriniar i nomi caldi restano Demiral (Atalanta) e Chalobah (Chelsea). Ufficiale nel frattempo la cessione di Brozovic all'Al Nassr (vuole anche il terzo portiere interista Cordaz) per 18 milioni: per rimpiazzarlo Marotta resta sempre in pressing su Frattesi (Sassuolo), sul quale sta avanzando la Roma nelle ultime ore. Pinto prova il sorpasso e intanto vedrà il West Ham per provare a chiudere il ritorno di Scamacca in Italia. Tornando all'Inter: proseguono i contatti per riacquistare Lukaku in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni in caso di qualificazione alla Champions 24/25. Nelle prossime ore volerà a Londra il diesse della Juve Manna per trattare la cessione al West Ham di Zakaria: in uscita anche Mc Kennie sondato dal Celta Vigo. Per l'attacco bianconero - in caso di cessione di Vlahobic - i preferiti di Giuntoli sono David (Lille) e Hojlund (Atalanta), quest'ultimo nel mirino anche del Manchester United. Infine il Napoli aspetta una risposta da Osimhen in merito alla proposta di rinnovo fino al 2027 con aumento dello stipendio a 6,5 milioni annui più bonus. Le parole rimbalzate dalla Nigeria: «Non c'è un posto migliore di Napoli per fare il calciatore» fanno ben sperare gli azzurri, anche se il PSG non intende mollare e prepara un nuovo assalto