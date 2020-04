Renzi fa sognare i tifosi dell'Inter: "So che Chiesa giocherà lì"

L'Inter 2020-2021 sta prendendo forma con Marotta e Ausilio che stanno lavorando a fari spenti per accontentare Antonio Conte in vista della prossima stagione. L'emergenza per la pandemia da coronavirus non fermerà i piani dei nerazzurri che hanno degli obiettivi ben mirati e concordati con il tecnico leccese. In difesa il veronese Kumbulla potrebbe prendere il posto di Diego Godin, destinato a lasciare l'Inter per far ritorno in Spagna o più probabilmente in Premier League, a centrocampo piacciono e non poco Corentin Tolisso, in uscita dal Bayern Monaco mentre in attacco restano vive le piste che portano al parametro zero Olivier Giroud e Pierre-Emerick Aubameyang se Lautaro Martinez dovesse cedere alle lusinghe del Barcellona.

Vecchio pallino

L'Inter ha però in serbo il grande colpo di mercato per rinforzare la fascia destra ma eventualmente anche quella sinistra vista la duttilità del calciatore in questione: Federico Chiesa, figlio di Enrico che ha fatto cose egregie con Lazio, Parma e Fiorentina. Il giovane talento classe '97 della Fiorentina, proprio ieri, a Sky Sport ha giurato fedeltà ai viola ai microfoni di Sky Sport: "Firenze per me è diventata casa perchè quando ci siamo trasferiti qui, ho frequentato elementari, medie, superiori e tutt'ora l'università. Firenze rappresenta il sogno realizzato, esordire con la maglia viola è stato semplicemente fantastico. Soprattutto giocare davanti a 40mila tifosi della Fiorentina e davanti alla Fiesole è fantastico per un ragazzo cresciuto nel settore giovanile". Rocco Commisso ha ribadito la volontà del club viola di blindare il suo giocatore e con il figlio d'arte anche Gaetano Castrovilli altro grande obiettivo per il centrocampo nerazzurro.

A far sognare i tifosi dell'Inter, però, ci ha pensato un tifoso della Fiorentina d'eccezione: l'ex premier Matteo Renzi. Nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Enrico Mentana l'ex sindaco di Firenze ha dato un'indiscrezione di mercato proprio sul futuro di Federico Chiesa: "Leggo un commento su Chiesa. Io so dove va. Andrà all’Inter, dalle mie informazioni giocherà lì". L'esterno d'attacco 22enne è l'uomo perfetto per i nerazzurri e si sposerebbe alla perfezione nel 3-5-2 disegnato da Antonio Conte che in lui vede quantità, corsa, qualità e voglia di emergere, tutte prerogative richieste dall'ex allenatore della Juventus e della nazionale italiana. Non solo, perché ai nomi già citati, ci sarebbe anche quello del talento 2000 del Brescia Sandro Tonali su cui c'è forte anche la concorrenza della Juventus e con il ragazzo che ha recentemente ribadito la sua fede rossonera.

