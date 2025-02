Le gemme Como firmano il ko viola

Ascolta ora 00:00 00:00

Come passare in dieci giorni dall'impresa contro l'Inter al rovescio interno con il Como. La Fiorentina arresta bruscamente la sua corsa a un posto Champions, la sconfitta è figlia di una pessima prestazione di cui il tecnico viola Palladino si assume la piena responsabilità: «Non ho trasmesso la giusta energia alla squadra per vincere questa partita». Ha pesato l'assenza di Kean e nella sfida tra falsi nove il giovane Nico Paz (foto) ha vinto il duello con Zaniolo. La stella spagnola naturalizzata argentina realizza un gran gol e va a segno insieme all'altra gemma del gruppo di Fabregas, il Diao senegalese naturalizzato spagnolo. «Avevamo perso tre partite di fila ma la mia menatalità è sempre la stessa, voglio andare all'attacco e pressare», le parole dell'allenatore del Como che non vinceva in trasferta dal blitz di Bergamo di fine settembre.

A Parma la Roma vince in superiorità numerica grazie alla perla su punizione di Soulé scaturita con il fallo da rosso per Leoni, ma soffre maledettamente nella ripresa. Ranieri, che decide di schierare i nuovi acquisti e tenere a riposo l'acciaccato Dybala e Hummels (quest'ultimo fuori per la terza gara di fila), ottiene il nono risultato utile consecutivo - sei vittorie e tre pareggi -: 21 punti totali, esattamente quanti ne ha fatti il Napoli nello stesso periodo. «Soddisfatto della prestazione, sapevo che sarebbe stata una gara difficile. L'unico rammarico è non aver chiuso prima la partita. Soulé ha fatto un gol bellissimo, credo molto in lui. Non è facile essere giocatori della Roma, ma si sta applicando tantissimo, deve stare tranquillo perché la Roma del futuro sarà sua», così il tecnico giallorosso.

Negli scontri salvezza larga vittoria dell'Udinese sull'Empoli (tris firmato

dalla doppietta di Ekkelenkamp e dalla rete di Thauvin) con D'Aversa che ora rischia l'esonero dalla panchina dei toscani e pari senza gol tra Monza e Lecce. Nesta, tornato a guidare i brianzoli, resta a -7 dalla salvezza.