Il battibecco Cuadrado-Chiesa: cosa è successo

Juan Cuadrado è arrivato alla sua settima stagione alla Juventus e vista la situazione in casa in bianconera, tra infortunati e covid, il colombiano ha indossato la fascia di capitano contro il Napoli. Il 33enne ex Udinese, Fiorentina e Chelsea è ormai diventato uno dei leader della Vecchia Signora insieme a Szczesny, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro e Dybala. Durante il match dello Stadium un piccolo battibecco tra Cuadrado e Federico Chiesa non è passato inosservato agli occhi delle telecamere. Ma cosa si saranno detti i due?

La lamentela di Cuadrado

Il colombiano nel corso degli anni con le prestazioni e con il suo carattere è diventato un leader alla Juventus e come mostrato dalla docu-serie "All or Nothing", Cuadrado è stato immortalato mentre redarguiva addirittura Cristiano Ronaldo durante la deludente prova di Champions Leauge offerta dai bianconeri contro il Porto. Tornando all'episodio avvenuto con Chiesa, dunque, si vede il colombiano andare a muso duro nei confronti del compagno di squadra italiana nel finale del primo tempo della sfida contro il Napoli.

Chiesa punta Politano che lo mette a terra ma per l'arbitro Sozza l'intervento è regolare. L'azione prosegue e sul versante opposto Alex Sandro deve fermare Diego Demme con un fallo regalando una punizione pericolosa al Napoli. Tutti i giocatori della Juventus si sono subito avventati sul direttore di gara per la mancata punizione concessa per il fallo su Chiesa con Cuadrado che se la prende invece con il suo compagno di squadra reo di aver perso tempo a protestare invece di tornare in difesa. Nel video si vede Federico Chiesa cercare di spiegare al colombiano le sue ragioni con quest'ultimo che però si allontana stizzito per tornare in posizione in vista della punizione degli ospiti. Una cosa è certa: Cuadrado è ormai di diritto uno dei leader silenziosi, e non, dello spogliatoio bianconero e quanto avvenuto nella sfida contro il Napoli ne è una riprova.