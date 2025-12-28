Da prima riserva a dimenticato: i mal di pancia di Frattesi

Potremmo chiamarli quelli col mal di pancia. Nessuna indigestione dovuta a pranzi e cenoni di Natale vari, ma insoddisfazione maturata nei propri club di appartenenza. È il caso di Davide Frattesi, sempre più scontento all'Inter dopo essere precipitato all'ultimo posto nelle gerarchie di Chivu per la mediana. Roba da rivalutare il ruolo di prima riserva che gli aveva attribuito Simone Inzaghi. In pochi mesi la situazione è precipitata, tanto che il centrocampista della nazionale si guarda intorno e appare propenso a cambiare aria già a gennaio. L'Inter chiede 30 milioni per cederlo. Tanti, forse troppi per un elemento di indubbio valore ma che ora scalda la panchina. Sullo sfondo c'è la Juve che cerca, oltre a un regista, pure un centrocampista col vizio del gol. Uno alla Frattesi, appunto. Sponsor principale Luciano Spalletti, che nella sua Italia aveva fatto del classe 1999 un intoccabile, venendo ripagato da un rendimento elevatissimo (7 gol in 22 presenze). Insieme per tornare in alto: Davidino e la Signora sembrano pronti al grande passo in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Non decolla invece tra la Lazio e Mario Gila il dialogo in merito al rinnovo (è in scadenza nel 2027). Si profila un bel derby di mercato tra Milan e Inter, visto che i nerazzurri lo seguono da un anno e vantano rapporti eccellenti con l'agente del difensore Alejandro Camano, che rappresenta anche il capitano interista Lautaro. Occhio però all'effetto Igli Tare per il Diavolo. Fu proprio il dirigente albanese a scoprire e portare Gila in Italia tre anni fa. Un feeling speciale che può giocare un ruolo importante all'interno della trattativa.

All'orizzonte c'è aria di un duello infuocato tra le milanesi per l'estate, ma un tentativo potrebbe andare in onda già nei prossimi giorni visto che Allegri ha chiesto espressamente un rinforzo per il reparto arretrato e l'Inter potrebbe trovarsi alle prese col caso De Vrij. Un altro di quelli vittime del mal di pancia di mercato.