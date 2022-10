Il risveglio del "Toro" nella sua seconda casa

Suonano le campane del Camp Nou, suonano i campanellini del tifo nerazzurro: Lautaro è tornato sembrano cantare. Dopo 43 giorni, otto partite di passione e riflessione, il torello argentino ha riconquistato il feeling con il gol. In Italia imperava ancora il soffocante caldo di fine agosto quando arrivò l'ultima pennellata del goleador: vittima la Cremonese. Ieri sera Lautaro ha ritrovato la sua primavera giocando alla grande il secondo tempo. Un gol spettacolare, figlio di meravigliosa tecnica e, guarda caso, ancora in lotta con il destino indeciso: palla a colpire due pali prima di passare la linea. Gol da calcio balilla ha immaginato qualcuno, gol che gli restituisce il regno nel regno che poteva essere. Non è da tutti segnare al Camp Nou dove, qualche tempo fa, lo avrebbero forse accolto con la simpatia riservata ad una recluta. Ma ottobre deve essere il mese delle sue rivincite se, proprio al Camp Nou, Lautaro segnò una bellissima rete anche nel 2019. Sorta di portafortuna. Ma allora finì 2-1 per il Barcellona che teneva nel diabolico Suarez l'arma letale. Stavolta c'era Lewandowski, ma Lautaro non si è preoccupato ed ha riproposto il copione con un finale che il polacco avversario è riuscito, in qualche modo, a rovinare. Ed, anzi, il numero 10 ha fatto di più con il delizioso assist per Gosens. Però le trasferte devono essere il suo elisir di bella vita: 6 gol su 7 in Champions. Il ruolino si è arricchito nel 2019 quando realizzò in 4 sfide consecutive, poi la vena si è affievolita. Stavolta il gol ha illuso l'Inter, ma l'ha tenuta a galla quando il Barcellona ha ripescato l'arte del suo cannoniere. Piccola ammaccatura all'orgoglio di Lautaro, ma niente di più dell'incidente dei giorni scorsi, a bordo della sua Lamborghini Huracan per le vie di Milano. Qui alla fine sono stati solo graffi alla carrozzeria nerazzurra.