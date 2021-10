La "rivoluzione" di Allegri è un disastro: cosa è successo a Verona

Qualora ce ne fosse ancora bisogno la partita di Verona ha dimostrato come la Juventus di Massimiliano Allegri sia in crisi, una crisi profonda di gioco, di risultati e di identità. Alla vigilia del match contro gli scaligeri allenati dall'ex Igor Tudor, Allegri si era mostrato determinato e amareggiato per l'atteggiamento dei suoi e per un inizio stagione da incubo con ben quattro sconfitte in undici giornate.

Il caso della sostituzione

Minuto 58', Allegri per dare brio alla sua squadra inserisce Locatelli e McKennie per Rabiot e Bentancur, ma l’idea iniziale è stata cambiata dal tecnico livornese. Doveva infatti uscire dal campo Arthur ma, all’ultimo momento, Allegri ha bloccato Landucci per cambiare l’uruguaiano con l’ex Sassuolo.

Il tabellino

Verona: Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tamèze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; G.Simeone.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata.

Reti: 11', 14' Simeone (V), 80' McKennie (J)