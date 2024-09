Roma beffata nel finale: in gol il Paredes degli spagnoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Un centravanti a segno con regolarità (tre i gol consecutivi per Dovbyk) era quello che serviva alla Roma per uscire dal pantano di un inizio stagione negativo. Peccato che a rovinare la festa alla prima stagionale in Europa League ci pensi il Paredes spagnolo, ovvero l'omonimo del calciatore argentino dei giallorossi.

La beffa è servita dopo il vantaggio dell'ucraino dopo 32 minuti e una serie di occasioni fallite (clamorosa quella di Soulé, bravo a recuperare il pallone ma non a indirizzarlo in porta) per chiudere la sfida. La situazione societaria resta ancora precaria (si attende ancora la sostituzione della Ceo Souloukou, con i Friedkin che intanto aprono un resort di lusso a Firenze), la contestazione dei tifosi continua (fischi alla squadra all'ingresso in campo, nei primi 15 minuti di gara la Curva Sud resta in silenzio), i giocatori sembrano rispondere bene sul campo alla cura del nuovo tecnico Juric. Ma ancora una volta giocano meglio il primo tempo del secondo. E se con l'Udinese questo era bastato per bagnare con una vittoria il debutto di Ivan Juric sulla panchina, in Europa non è andata allo stesso modo.

Sfida inedita tra le due squadre e avvio sofferto per la Roma che poi prende campo e inizia ad assaltare l'area dell'Athletic Bilbao. È l'ucraino Dovbyk al 32' a chiudere in maniera vincente di testa una bella azione manovrata fino al cross pennellato di Angelino. Il primo tiro dei baschi nello specchio arriva al 51' mentre Juric aveva già ordinato la staffetta tra Dybala e Soulé. A dimostrazione che i due non possono giocare insieme nemmeno con Juric. Valverde si gioca la carta Nico Williams e l'Athletic cresce nell'intensità delle azioni.

Juric fa debuttare nel finale Abdulhamid, applauditissimo dai tifosi e quando la sfida sembra essere condotta in porto, arriva il gol del Paredes «sbagliato» che sfrutta una torre di Unai Nunez. L'1-1 è un piccolo passo falso e la Curva alla fine contesterà i giocatori.