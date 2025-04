Roma, col Verona basta il gol-lampo di Shomurodov: 17 gare senza ko

Ascolta ora 00:00 00:00

Una notte al quinto posto insieme al Bologna e -a 2 dalla zona Champions in attesa delle gare di Pasqusa e Pasquetta. Alla Roma basta un gol di Shomurodov dopo 4 minuti al termine di una bella azione di Soulé per domare il Verona, ma Ranieri alla fine non sarà pienamente soddisfatto della prova dei suoi. Dopo il gol dell'uzbeko, il quarto stagionale in serie A (l'ex Cagliari ha segnato solo all'Olimpico), i giallorossi si sono infatti limitati a gestire la partita senza chiuderla prima.

Buon per la Roma che il Verona non ha creato quasi mai pericoli a Svilar e che i veneti, che hanno qualche punto di vantaggio sulle rivali nella bagarre per evitare la B, detengono il record negativo di gol incassati nel primo quarto d'ora (11 con quello di ieri).

La corsa alla Champions è complicata, lo stesso Ranieri prima della gara contro gli scaligeri aveva chiaramente sottolineato che continuare a parlare di piazzamento al quarto posto vuol dire prendere in giro i tifosi. Ottenere il massimo possibile resta l'obiettivo, ma la squadra sta arrivando a questo finale di stagione un po' boccheggiante. D'altronde la serie positiva di risultati continua: con la vittoria di ieri la Roma è arrivata a quota 17 (12 successi e cinque pareggi), lo stesso filotto conquistato l'ultima volta da Spalletti nel finale di stagione 2015-16. E nelle ultime dieci in casa i giallorossi hanno ottenuto 26 punti su 30.

E ieri sera Ranieri ha provato anche qualche soluzione alternativa: Baldanzi a lungo ha provato a fare il falso nove per

non dare punti di riferimento agli avversari, senza però trovare a giusta posizione. Meglio il doppio centravanti con l'ingresso di Dovbyk (che ha sfiorato il palo con una buona azione in area) e un Soulé a tutta fascia.